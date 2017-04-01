Mart ayı ihracat verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıkladı. 2017'nin mart ayına ilişkin ihracat verilerine göre; martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 144 milyar 877 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, martta 2 milyar 712 milyon 809 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. 2017'nin mart ayında 2 milyar 712 milyon 809 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 537 milyon 523 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 531 milyon 794 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 87,3 ile gemi ve yat, yüzde 75,4 ile de mücevher sektörlerinde kaydedildi.Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 64'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 20,6'lik artışla 8 milyar 717 milyon 977 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 8,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,9'luk artışla 1 milyar 107 milyon 981 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 44,1'lik artışla 382 milyon 765 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Martta en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Bu ülkelere yapılan ihracatta Almanya'ya yüzde 9,5, İngiltere'ye yüzde 17, Irak'a yüzde 36,1, İtalya'ya yüzde 35,5 ve ABD'ye yüzde 35,7 artış gerçekleşti.Yılın ilk 3 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı yüzde 9 bin 791,9 ile Cebelitarık ve yüzde 340,5 ile Singapur'a kaydedildi.

Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında, martta, Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 91 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu olurken, Avrupa Birliğine (AB) ihracat yüzde 20 artış kaydetti.En fazla ihracat yapan üç il; 5 milyar 770 milyon 279 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 285 milyon 74 bin dolarla Kocaeli ve 1 milyar 281 milyon 234 bin dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

2012'DEN İTİBAREN EN GÜÇLÜ ARTIK MART AYIYDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM rakamlarına göre Kasım 2012'den bu yana en güçlü artışın mart ayında kaydedildiğini bildirdi.

Büyükekşi, mart ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TİM rakamlarına göre Kasım 2012'den bu yana en güçlü artışın mart ayında kaydedildiğini vurgulayarak, "2017 yılına yüksek bir artış oranıyla başlamıştık. Mart ayında bu artış oranı çok daha yukarılara çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Milliyet