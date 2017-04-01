Sigorta acenteleri KOBİ kapsamına alındı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigorta acenteleri ve aracıları "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler" listesine dahil edildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenleme nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti.



Baran, karar sayesinde sigorta acentelerinin 20 yıllık hayalinin bir günde gerçek olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 16 bin sigorta acentesinin KOSGEB desteklerinden faydalanabileceğini kaydeden Baran, "Üyelerimizin sorunlarını aktardığımızda çözüm üretilmesi bizim geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınması sektörün gelişmesine büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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