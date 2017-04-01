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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete, ceza
İŞ-YAŞAM

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yeni güncellemeler yapıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık Kanunu Uyarınca Veri̇lecek İdari̇ Para Cezalarına İli̇şki̇n Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlandı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 15:54:11 Güncelleme: 15:58:39 AA

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında yükseltildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık Kanunu Uyarınca Veri̇lecek İdari̇ Para Cezalarına İli̇şki̇n Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2016 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 3,83 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2017'de 914 lira ila 18 bin 377 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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