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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, İŞKUR, SGK
İŞ-YAŞAM

İŞKUR ile SGK birleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda oda üyeleriyle bir araya geldi. Basına açıklama yapan Müezzinoğlu, İŞKUR ile SGK'yı birleştireceklerini söyledi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 17:34:48 Güncelleme: 17:36:04 İHA

İŞKUR ile SGK'yı birleştireceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yasa gerektirmeyenlerin hepsini inşallah hızla çözeceğiz. Ben devamlı yaşıyorum. İŞKUR ayrı bir yapı SGK ayrı bir yapı. Arkadaş birbirinizi örtüştürün. 'Yok, biz ayrı kurumuz.' Ne demek ayrı kurum. Sağ kolla sol kolun bir yerde birbirine bağlı. Bir bütündür. Beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak bir birine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu bir birine koordine edeceğiz. Ama tabii ki elinizde sihirli değnek değil, basamak basamak. Burada önemli olan niyet hayır akıbet hayır."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:33
    Taşeron ne oldu?
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:51
    Özel emekli sandıkları ne olacak ?
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