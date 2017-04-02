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taksi dolmuş minibüs kamera sistemi
İŞ-YAŞAM

Minibüs ve taksi dolmuşlara da kamera geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) metro ve otobüslerin içini an be an kaydeden kamera takip sistemlerinin ardından, tüm minibüs ve taksi dolmuşlara da kamera ile takip sistemi kurulmasına karar verdi

02 Nisan 2017 Pazar, 09:37:54 Güncelleme: 09:46:14 DHA

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu proje kapsamında tüm minibüs ve taksi dolmuş araçlarına aracın içerisinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştirilecek. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek. Bu sistemle güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

YERİNDEN HIZINA KADAR TEK BİR MERKEZDEN TAKİP EDİLECEK

Sistem kapsamında veriler tek bir merkezde, "Toplu Ulaşım Yönetim ve Denetim Merkezi"nde izlenecek. Bu sistem için hazırlanmış özel bir yazılım ile toplu ulaşım araçlarına ait görsel raporlama, 7 gün 24 saatlik konum ve hız bilgisi, kaza ve acil durum bilgisi ve güzergâh kontrolü yapmak mümkün olacak. Merkeze eş zamanlı olarak gönderilen veriler arasında plaka numarası, son veri gönderme zamanı, hız, adres ve yer bilgisi, son uğranılan durak, aracın çalışma süresi ve sürücü bilgileri yer alacak. Taksi dolmuşlarda aracın kendi güzergahını takip edip etmediği, duraklarda bekleme süresi de hesaplanacak.

HEM YOLCUYU HEM ŞÖFORU KORUYACAK

Araçlara kurulacak kameralar, başta terör olayları olmak üzere, meydana gelebilecek adli olayların araştırılması, delillere ve faillere ilişkin bilgilere hızlı ulaşılması ve suçların aydınlatılabilmesi için de kullanılacak. Bu takip sistemi ile can güvenliği, hırsızlık, gasp, kayıp-çalıntı kontrolü ile kural ihlallerinin kontrolünün sağlanması planlanıyor. Öte yandan şikâyet nedeniyle doğabilecek mağduriyetlerin de önlenmesi hedefleniyor. Cana ve mala zarar verecek suçlarda azalmanın hedeflendiği proje ile İBB Beyaz Masa'ya yöneltilen şikayetlerin de hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

UYGULAMA NASIL OLACAK

Tüm Minibüs ve Taksi Dolmuş araçlarının dâhil olacağı sisteme katılım için Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesi üzerinden randevu alınması ve ardından aracın kurulum alanına götürülmesi gerekiyor. Araçların servislerinin aksamaması için kurulumlar gece saat 21.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılacak.

ŞU ANA KADAR 172 ARAÇTA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Şu ana kadar 85'i minibüs, 87'si taksi-dolmuş olmak üzere toplam 172 aracın montajı tamamlandı. Sistemin tamamlanması ile birlikte şehir içerisinde çalışmakta olan 6 bin 460 minibüs ve 572 taksi-dolmuşta toplam bin 032 araçta, 28 bin 128 kamera ile tüm hareketlilik izlenebilir hale gelecek. Montaj çalışmaları devam ediyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 11:16
    minibüsçülerin yüzde doksan beşini değiştirmeniz gerek adamlar mafyamı baş belasımı belli değil kalan yüzde beş üzerine alınmasın işini iyi yapan ve kibar minibüsçü okadar azki.Adam doldurmuş tıka basa yer yok arkaya ilerleyin diye azarlıyor.Hindistanmı burası ayıptır el atılmalı bu konuya
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 11:01
    son zamanlarda duyduğum en harika şey
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