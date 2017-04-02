Başkan Topbaş açıkladı: İstanbul'a sekiz önemli proje
02 Nisan 2017 Pazar, 10:45:34 | Güncelleme: 10:55:09
HABERTURK.COM
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yapılacak olan Havaray'la ilgili ayrıntıların belli olmasının ardından, şimdi de İstanbul için yedi proje daha geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'a yeni yapılacak bir metro hattını açıkladı, ardından da Galata Köprüsü su altı geçidinden Karaköy-Haliç arası deniz üstü yürüme hattına kadar kısa zamanda faaliyete geçecek yeni projelerle ilgili bilgi verdi.
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Topbaş'ın ilk müjdesi İstanbul'a yapılacak yeni bir metto hattıyla ilgili oldu.
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İncirli'den E-5 altından gelen bir metro projesi olduğunu söyleyen Topbaş,
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"Bademli'ye geliyor, oradan Perpa veya karşı tarafa geçmek üzere Gayrettepe'yle buluşacak. Örnektepe, Perpa o istikametten devam eden metrodan bahsediyorum.
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Gayrettepe'den sonra Kadıköy'e geçecek. Kasımpaşa'nın Beyoğlu'nun her tarafından metrolarla bağlantıları geliştiriyoruz" diye konuştu.
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İstanbul Boğazı'ndan Baltalimanı'ndan tünel açarak Haliç'e su getirdiklerini ve günde Haliç'e 2 bin 265 bin metreküp temiz su girdiğini belirten Topbaş,
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"Akıntının çok daha iyi olması için Unkapanı Köprüsü'nü Baliye Caddesinin devamı olarak denizin altına alıyoruz. Unkapanı köprüsü dubalı köprü olmayacak. İhale aşamasına geldik, teklifler alınıyor. Buradan karşıya araçların direk geçişleri sağlanacak" dedi.
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Topbaş'ın bilgisini verdiği diğer bir proje ise Karaköy'den itibaren Koç Müzesi'ne kadar deniz üzerinden yapılan yürüme yolu oldu.
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Bu yol 10 metre genişliğinde denizin üzerinde yüzer bir yol olacak. 2 metresi bisiklet yolu 8 metresi ise yaya yolu olarak tasarlandı.
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Denizin içerisine Fatih Sultan Mehmet Han heykeli konulacak. Topbaş, heykelle ilgili olarak, "Denizden şahlanmış bir heykel. Karaköy limanında gelen turistler yürüyerek geldikleri zaman Fatih'in heykelini burada görsünler, fotoğraf çeksinler" dedi.
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Topbaş'ın verdiği bilgiye göre Koç Müzesi'ne kadar geldikten sonra da orada bir ekolojik köprü yapılacak. Böylece gelenler çayır çimen ve güller içerisinden yürüyerek karşıya geçebilecek.
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Topbaş, yapılması planlanan Leonardo Köprüsü ile ilgili olarak da şunları söyledi:
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"Oradan yürüyeceksin, Feshane'nin önünden iki tane ada var Haliç'te. O adaların arasından Leonardo köprüsüyle karşıya geçeceksiniz. Leonardo da Vinci, Kanuni döneminde ufak bir çizim yapmış, onu geliştirdik ve yapacağız"
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Haliç Tersanesiyle ilgili projesini açıklayan Başkan Kadir Topbaş, "Haliç Tersanesi, İstanbul'un fethi kadar eski. Dünyanın en büyük bilim teknoloji ve inovasyon müzesi yapıyoruz. Şu anda projeler bitmek üzere. Bütün dünya burayı konuşacak ve buraya gelecek. Bilim ve teknoloji ve inovasyon merkezi.
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Gençlerimizin çocuklarımızın gelip burada bilimsel çalışmalar yapacakları akademisyenlerin kendilerine yol gösterecekleri önemli bir merkez haline geliyor. Dünya ile yarışabilmenin yolu bu teknolojileri takip etmek, ayak uydurmak ve onlardan ileri geçmek. Geçmişte çeliğe en iyi suyu veren bizim ecdadımızdı" ifadelerini kullandı.
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Havaray'la ilgili projeler ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
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İnşaatına nisan ayında başlaması planlanan havarayın 2019'un ilk aylarında hizmete alınması öngörülüyor.
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Hat uzunluğu 15 kilometre, yolculuk süresi 27 dakika olacak. Yolcu kapasitesi de tek yönde saatte 15 bin kişi olacak.
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Havaray'ın istasyonları şöyle:
"Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent, Fatih Terim Stadyumu.