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Başkan Topbaş açıkladı: İstanbul'a sekiz önemli proje

02 Nisan 2017 Pazar, 10:45:34 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yapılacak olan Havaray'la ilgili ayrıntıların belli olmasının ardından, şimdi de İstanbul için yedi proje daha geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'a yeni yapılacak bir metro hattını açıkladı, ardından da Galata Köprüsü su altı geçidinden Karaköy-Haliç arası deniz üstü yürüme hattına kadar kısa zamanda faaliyete geçecek yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

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    Topbaş'ın ilk müjdesi İstanbul'a yapılacak yeni bir metto hattıyla ilgili oldu. 

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