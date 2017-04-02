Pegasus, filosuna 6 uçak daha katacak

Pegasus Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Nane, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllardır önemli büyüme oranlarını yakaladığını hatırlatarak, "O yüzden bu kısa vadeli dalgalanmalara kanmamak lazım. Biz ülkemizin demografisine, insanının bilgi birikimine, azmine ve girişimcilik ruhuna güvendiğimiz için, orta, uzun vadede Türkiye'nin geleceği, önü her zaman açık diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nane, ülke ekonomilerinde zikzaklar olduğu gibi sektörlerde de zikzakların yaşanabileceğini ancak sektörün geleceğine yapılan yatırımların arkasında durmak gerektiğini vurgulayarak, "Ama bu yatırımın mantıklı bir fizibiliteyle olması gerekiyor. Yatırımı sırf 'şan olsun' diye ya da 'Ben de yapayım' mantığıyla yapıyorsanız, o zaman kimsenin de kusura bakma hakkı yok." diye konuştu.

İKİ YILDA 750 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yatırımların mantıklı, pazar çalışmalarının da destekleyici olmasının önemini vurgulayan Nane, şöyle devam etti:

"Orta, uzun vadede akıllı yatırım, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede her zaman kazanacaktır. Biz Pegasus olarak buna hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz, ülkemize ve dinamizmimize. Geçen sene biz 9 uçak aldık, sadece buna 450 milyon dolar yatırım yaptık. Bu sene 6 uçak daha alıyoruz, 300 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Biz ülkemize, sektörümüze ve ülkemizin geleceğine inanıyoruz."

"BU SENE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Nane, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) verilerine göre, 2016'da 2015 yılına kıyasla yolcu sayısında bir miktar azalma olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene, bir önce yıla göre Türk hava meydanlarını kullanan yolcu sayısında yüzde 4 düşüş oldu, 174 milyon yolcu kullandı. Yurt dışından Türkiye'ye gelen misafirlerde yüzde 15,5'lik bir azalma oldu. Turist sayısı olarak bakarsak da yine bu paralelde bir azalma oldu. Rusya ile olan gelişmeler ve diğer etkenler, Türkiye'ye olan turizmi ve uçuş trafiğini geçen sene azalttı. Bu gözle baktığımızda bir düşüş gördük, bu olaylar da zaten bunu gösteriyordu ama bu sene çok daha iyi olacağına ben inanıyorum. Özellikle Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, oradan gelecek turist sayısındaki artış, bütün bunlar bu senenin daha olumlu geçeceğini gösteriyor."

Nane, yolcu sayısına ilişkin, "Benim inancım, geçen seneki kaybı telafi edeceğiz gibi görünüyor." dedi.

"ATATÜRK HAVALİMANI, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAMAMEN DOLU"

Mehmet Nane, hükümetin aldığı bir kararla 2003 yılında Türkiye'de havacılık sektörünün liberalize edildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"İki tane çok önemli karar alınmıştır; yolcu vergileri düşürülmüştür, yurt dışına uçuşlarda vergi istisnası gelmiştir yakıta. Bu, uçmayı lüksten hak haline getirmiştir. Türkiye ülke olarak büyük bir coğrafya, İstanbul'dan Van'a, Erzurum'a, Trabzon'a 2 saat, 2 saat 15 dakikada gidiyorsunuz. Batıya gittiğinizde bu sizi İtalya'ya, Polonya'ya, Avusturya'ya götürüyor. Böyle bir coğrafyada 24 saatlik otobüsle ya da trenle yapacağınız yolculuğu 2 saatlik bir uçuşula yapma imkanınız var eğer uçmayı seviyorsanız ve uygun fiyata uçabiliyorsanız. Türkiye'de uçuş gelişmiştir ve Türkiye'de uçma hızı altyapıdan daha hızlı gelişmiştir. Her ne kadar hükümetimiz son 12 yılda Türkiye'deki havalimanı sayısını 2 kat artırsa da 55 ilimizde havalimanı olsa da talep çok daha hızlı gelişmiştir. Görüyoruz, Atatürk Havalimanı tamamen dolu, Sabiha Gökçen Havalimanı tamamen dolu. Kıpırdayacak yer yok, 3. Havalimanı'nı, dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz."