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İŞ-YAŞAM

Türk ihracatçılar fuarda gövde gösterisi yaptı

Dünya ekonomilerinde yaşanan sıkıntılara rağmen 2016 yılını 1 miyar 277 milyon dolar ihracatla tamamlayan bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarlarını kapsayan BAKİEL sektörü, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Fastener Fair’de gövde gösterisi yaptı.

02 Nisan 2017 Pazar, 14:06:05 Güncelleme: 14:07:41

Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan BAKİEL komitesi 41 firma ile sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Fastener Fair Stuttgart’a çıkarma yaptı.

Dünya ekonomilerinde yaşanan sıkıntılara rağmen bu yılın ilk iki ayında BAKİEL sektörü 2016 yılı Ocak-Şubat dönemine göre ihracatlarını yüzde 7 artırdıklarını belirten İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bu yıldan umutlu olduklarını kaydetti.

FASTENER FAİR’E DEV KATILIM

Tecdelioğlu, Fastener Fuarı’nın otomotiv, inşaat, enerji gibi çok geniş sektörler için bağlantı ve sabitleme elemanları teknolojisini belirleyen ve kaynak sağlayan mühendisler, alıcılar, satıcılar ve distribütörlerin de içinde bulunduğu yüksek nitelikli profesyonel ziyaretçi hedef kitlesine ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı sunduğunu kaydetti. Fuarı en çok ziyaret eden ülkeler ise; Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Tayvan, Polonya, İspanya, Hollanda, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti oldu. Dünyada üretim konusunda önde gelen ülkelerin potansiyel pazarları olduğunu belirten Tecdelioğlu, ihracat gerçekleştirdikleri ilk 10 ülkenin Almanya, Rusya, İran, ABD, Romanya, Fransa, Irak, İspanya, Türkmenistan ve İngiltere olduğunu söyledi.

KALİTEMİZİ ÖN PLANA ÇIKARMALIYIZ

Türkiye ve Türk ürünleriyle ile ilgili yurt dışında oluşturulmaya çalışan olumsuz algıya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu “Gerek iç dinamikler gerekse dış dinamikler nedeniyle Türkiye ve Türk ürünleri ile ilgili olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmaktadır, bu yönde karşı bir kampanyanın tek bir elden yönetilmesi gerekiyor. Bizim ürün kalitemiz bütün dünya ile rekabet edebilecek seviye. Biz ürün kalitemizden önce ülke olarak kendimizi iyi anlatabilmeliyiz” dedi.


DÜNYAYI DOLAŞACAKLAR
BAKİEL Komitesi’nin bu yılın Ocak-Şubat ihracat rakamlarının sektör için umut verici olduğuna vurgu yapan İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz ise, "BAKİEL sektöre yönelik bu yıl iki önemli fuara İDDMİB olarak katılım sağlıyoruz. Ayrıca İDDMİB olarak BAKİEL sektörüne yönelik 2016 yılında 2’ncisini başlattığımız Ur-Ge projemize de devam etmekteyiz. 45 firmadan oluşan bu kümede bu yıl Güney Kore, Meksika, ABD, Fransa, ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne heyet yapılmasını hedefliyoruz. 2017 yılı BAKİEL komitemiz için tanıtım yılı olacak” diye konuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 saat önce
    Tebrik ediyorum..
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