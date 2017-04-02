Fındık üreticisine sekiz yılda 6 milyar lira destek

Tarımsal destekleme kapsamında ilk defa Ağustos 2009'da fındık üreticilerine yapılan destekleme ödemesinin 8'incisine 31 Mart itibarıyla başlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yapılan ödemeler, fındık üreticilerince memnuniyetle karşılandı. Bu kapsamda, dekar başına 170 lira alacak yaklaşık 400 bin üreticiye 835 milyon lira ödeme yapılması bekleniyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin desteklemeden faydalanacağını belirterek, "31 Mart Cuma günü başlayan ödemeler önümüzdeki hafta içi de devam edecektir. Toplamda 16 ilde ruhsatlı alanlara sahip fındık üreticilerimize 835 milyon lira ödeme yapılacaktır. Bu desteklemeden en çok Ordulu fındık üreticileri yararlanıyor. Daha sonra Ordu'yu Giresun, Düzce, Sakarya, Trabzon ve Samsun illerdeki üreticilerimiz takip ediyor." dedi.

Soydan, 2009 yılından bugüne kadar üreticilere verilen Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesini çok önemli devlet desteği olarak gördüklerini dile getirerek, "Her yıl fındık üreticilerimize Bakanlar Kurulu kararıyla alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılıyor. Fındık üreticisi açısından yapılan bu ödeme, özellikle son yıllarda yaşanan zirai don olaylarından sonra daha da önemli hale geldi." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini elinde bulundurduğunu anımsatan Soydan, "Özellikle Karadeniz Bölgemizde yaklaşık 2 milyon insan geçimini fındıktan sağlamakta ve dolaylı yollardan da yaklaşık 8 milyon bölge insanımıza ekonomik fayda sağlamaktadır. Bu destekleme üreticilerimiz için son derece önemlidir. Dolayısıyla bu desteklemeyi önemsiyor ve gelecek yıllarda da sürmesini arzu ediyoruz. Bunun içinde TZOB olarak gerekli çalışmalarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

2009 yılından beri fındık üreticilerine yapılan destekleme miktarının yaklaşık 6 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Soydan, "2009 yılından bugüne kadar üreticilerimize çok önemli devlet desteği olarak Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılmıştır. Toplamda 6 milyar lira fındık üreticilerimize devletimiz tarafından fındık üreticilerine ödenmiştir." açıklamasında bulundu.

Türkiye genelindeki fındık üreticilerinin yüzde 95'inin desteklemeden yararlandığını vurgulayan Soydan, üreticileri bu anlamda yalnız bırakmayan hükümet yetkililerine de teşekkür ederek, "Bu destekleme sadece üreticilerimizi memnun etmemektedir. Tüm illerdeki vatandaşlarımız ve esnafımızda bu desteklemeden fazlasıyla faydalanmaktadır. Bu nedenle bundan sonraki yıllarda da desteklemenin devam etmesinden hem üreticilerimiz kazanacaktır. Hem de bölgemiz ekonomik olarak kalkınacaktır." açıklamasında bulundu.

"DESTEKLEME İLAÇ GİBİ GELDİ"

Fındık üreticilerine yapılan bu desteklemelerin tam zamanında yapıldığına da işaret eden Soydan, "Şu anda fındık bahçelerinin bakımı ve gübrelenmesi zamanı. Dolayısıyla fındık fiyatlarından pek umduğunu bulamayan üreticilerimiz bu destek parasıyla alacağı gübreyi bahçesinin bakımında kullanacaktır. Bu açıdan da baktığımızda destekleme tüm üreticilerimize ilaç gibi geldi. Bizim üreticilerimizden beklentimiz. Aldıkları parayı başka alanlarda değil, öncelikle bahçelerinin bakımında kullanmaları." değerlendirmesinde bulundu.