İlk full elektrikli otobüsler hizmete girdi

İzmir'in yerel yönetimi, toplu ulaşımda elektrikli otobüs dönemini başlattı. 8 milyon 800 bin Euro'ya mal olan Türkiye'nin ilk full elektrikli otobüs filosu törenle hizmete girdi.

Tamamen yerli teknolojiyle üretilen 20 elektrikli otobüsün seferlere başlaması öncesinde Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törene, İzmirliler büyük ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu "Tükiye'nin öncü ve en aydınlık kenti olarak bugün Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Biz bu aydınlığı, bu kentte yaşayan insanlara borçluyuz. Biz Türkiye'yi İzmir gibi yapmak, Türkiye'yi İzmir'e benzetmek istiyoruz" diye konuştu.

"5 KAT FAZLA DEĞER VERİYORUZ"

Çevreyi korumak adına yapılan projeleri ve ulaşımda hangi noktaya gelindiğini anlatan Başkan Kocaoğlu, "Çevre yatırımları yaparak çevreyi koruyoruz. Türkiye'de yüzde 5.3 nüfusunu biriktiren İzmir, toplam çevre yatımlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Çevreye, doğaya, havaya, suya, toprağa 5 kat daha fazla değer veriyor. Değer vermeye de devam edecek" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda 11 kilometre olan raylı sistemi 130 kilometreye çıkarttığını, Karşıyaka-Konak tramvayları ve İZBAN Selçuk hattıyla birlikte bu rakamı 186 kilometreye yükselteceklerini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, bu yıl içinde Narlıdere metrosunun da temelinin atılacağını müjdeledi.

"ÖNCE ÇEVRE"

Yatırımlarda "Önce çevre" dediklerini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Karbon ayak izini 2020 yılına kadar yüzde 20 oranında azaltacağız. Raylı sistemi güçlendiriyoruz. Çevreci gemilerimizle denizyolu filomuzu güçlendirdik. Bugün de tam elektrikli otobüsleri devreye alıyoruz. İstediğimiz verime ulaştığımızda, sayılarını hızla artırarak hem tasarruf edeceğiz hem de çevremizi koruyacağız. Fiyat politikasında da çok özel bir yerdeyiz. 90 dakika tek bilet uygulamasıyla kent içinde her hemşehrimizin cebine ayda 150-200 TL ek kaynak aktararak sosyal belediyecilik açısından önemli bir işlevi yerine getiriyoruz."

ÇEVRECİ, SESSİZ VE KONFORLU

İzmirlilere hizmet verecek elektrikli otobüsler, mevcut otobüslere göre pek çok açıdan daha avantajlı. Egzoz gazının yarattığı hava kirliliği tamamen ortadan kaldıran yeni araçlar, kilometrede sadece 21 kuruş harcıyor. Bir dizel araca göre yüzde 87 oranında yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca otobüsler, eğimli arazilerde iniş sırasında ve fren yapıldığında enerji üreterek daha fazla kilometre yapabiliyor. Gün içinde hiç durmadan 250 kilometre yol alabilecek olan yeni otobüsler, klima açıkken 13 saat, klimasız 16 saat hiç durmadan çalışabiliyor; tam yüklü iken yüzde 16 eğimli rampayı çıkabiliyor.

SARSINTI VE GÜRÜLTÜ YOK

Fosil yakıt tüketen otobüslerin motorlarının oluşturduğu sarsıntı ve gürültü yeni otobüslerde bulunmuyor. Elektrikli otobüsler, çalışır durumdayken klima dışında hiç ses çıkarmıyor. Doğa dostu otobüslerin kullanım ömrü, akaryakıtla çalışanlara göre çok daha uzun. Motor aksamında yıpranma daha az olduğu için yedek parça ve bakım maliyetleri de aynı oranda azalıyor. Egzoz dumanı ve motor gürültüsünü ortadan kaldıran yeni otobüslerde yolcuların cep telefonlarını şarj edebilmesine olanak sağlayan USB soketler de yer alıyor. Otobüslerde İzmir'e özel dizayn edilmiş, kente özgü motifler taşıyan koltuk döşemeleri var.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİN ÇALIŞACAĞI HATLAR

90 Gaziemir-Halkapınar Metro

23 Uzundere-Konak

121 Bostanlı İskele-Konak

777 Doğal Yaşam Parkı-Karşıyaka

63 Evka3 Metro-Konak

555 Otogar-Halkapınar Metro

490 Tınaztepe- Üçyol

304 Tınaztepe- Konak

12 Fahrettin Altay Aktarma - Halkapınar Metro

969 Balçova - Fahrettin Altay Aktarma