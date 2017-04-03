Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), yüzde 1.02 arttı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,54 artmasını bekliyordu.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU GİYİM VE AYAKKABI

Aylık en yüksek artış yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

NEDEN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE?



Reuters'a konuşan İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Enflasyona en büyük etki aynı zamanda tahminimizdeki sapmanın nedeni 0.42 puan ile gıdadan geldi. Diğer büyük etki de 0.15 puan ile giyimden kaynaklandı. Çekirdek tarafında yükseliş de devam ediyor. Yılın kalanında enflasyon kayda değer bir süre çift hanede seyrine devam edecek. Yüzde 9'luk yıl sonu enflasyon beklentimiz üzerinde yukarı yönlü risk oluşmaya başladı" dedi.

YILLIKTA ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

Yıllık en fazla artış yüzde 21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,69, sağlık yüzde 13,28, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,53, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,51 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

ÜRÜN BAZINDA MANDALİNA

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalinada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 26,05 ile sivri biber, yüzde 20,61 ile yeşil fasulye izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,45 ile nar, yüzde 18,25 ile portakal, yüzde 14,47 ile muz, yüzde 9,64 ile elma, yüzde 8,95 ile çarliston biber, yüzde 8,61 ile kadın gömleği, yüzde 8,58 ile limon, yüzde 8,11 ile bir hafta veya daha uzun süreli yurt dışı turlar dikkati çekti.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,33 ile kabak, yüzde 18,78 ile karnabahar, yüzde 15,55 ile ıspanak, yüzde 12,43 ile marul, yüzde 6,4 ile kuru soğan, yüzde 5,74 ile domates, yüzde 5,32 ile çocuk botu, yüzde 5,15 ile kadın botu izledi.

BÖLGELERE GÖRE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Aylık en yüksek artış yüzde 1.64 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)’te oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6,15 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,06 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,75 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE DE ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,89 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,37 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,35 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,69 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,66 artış olarak gerçekleşti.

FİYATI ARTANLAR VE DÜŞENLER



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6,84 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 3,73 ile diğer ulaşım araçları ve tütün ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,39, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 2,69 ve ham petrol ve doğal gaz yüzde 0,44 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

BAKAN ZEYBEKCİ'DEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Enflasyonumuz yüksek. Kur etkisi, bir dönem daha sürecek. Muhtemelen, bize nisan ayında da enflasyonla ilgili bir etkisi olacaktır; ama mayıstan itibaren nötrlenecek" dedi.



Ekonomi Bakanı Zeybekci, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, enflasyonun mart ayında yüzde 11'i aşmasını değerlendirdi. Enflasyon rakamlarının, mayıs sonrası tek haneye ineceği tahmininde bulunan Bakan Zeybekci, "Enflasyonumuz yüksek. Bunun sebepleri de kur, geçen senenin sonuna doğru yaşadığımız vergiyle ilgili bazı artışlar, ÖTV'lerde yaptığımız artışlar, bazı tüketim mallarının üzerine koyduğumuz ekstra verdiler bunların yansımaları var. Kur etkisi, bir dönem daha sürecek. Belki 1 ay daha 2 ay daha sürecek; ama mayıs gibi kur etkisi artık nötrleşecek. Ondan sonra tam tersini yaşamaya başlayacağız. Talep enflasyonu değil bu, asıl etkisi kur. Muhtemelen bize nisan ayında da enflasyonla ilgili bir etkisi olacaktır; ama mayıstan itibaren nötrlenecek. Yıllık hedefte ben, problem yaşayacağımızı zannetmiyorum" diye konuştu.



"'HAYIR' ÇIKMASI TÜRKİYE İÇİN DÜNYANIN SONU DEĞİL"



Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, şunları söyledi: "'Evet' çıkması halinde Türkiye, bundan olumlu yönde etkilenir. 'Hayır' çıkması halinde bu, Türkiye için dünyanın sonu değildir; ama 'Evet'teki olumlu etkinin olmayacağını düşünebiliriz. Sonuçta Türkiye'de seçilmiş olan güçlü bir hükümet var. Ben, şu anda görünen rakamlar itibariyle böyle bir olasılığı ihtimal dahilinde görmüyorum. 'Evet'lerin güçlü bir şekilde çıkacağını göreceğiz. Ankara'da beklentilerin çok üzerinde bir 'Evet' var. İzmir'de beklentilerin üzerinde iyi bir rakamın geleceği, İstanbul'da rahat bir 'Evet'in çıkacağı gibi"



