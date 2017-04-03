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Ülker’den '1 Nisan reklamı' açıklaması

1 Nisan günü yayınladığı reklamın tartışmalara yol açmasının ardından Ülker, bu sabah saatlerinde açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:23:47 Güncelleme: 11:09:02

Ülker, eleştirilere konu olan reklam kampanyası ile ilgili olarak bugün KAP'a bir açıklama yaptı ve sorumlulular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Ülker'den KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

"Bir reklam kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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