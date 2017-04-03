Ülker’den '1 Nisan reklamı' açıklaması

Ülker, eleştirilere konu olan reklam kampanyası ile ilgili olarak bugün KAP'a bir açıklama yaptı ve sorumlulular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Ülker'den KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

"Bir reklam kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."