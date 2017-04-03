2016 yılında, iç ve dış hatlarda 1 milyon 829 bin uçuşta yaklaşık 174 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. Uçuşlarına artmasıyla, uçaklarda kural tanımayan ve ihlal eden yolculara verilecek para cezaları da arttırıldı.

Uçuşlarda genellikle uyulmayan kurallar arasında emniyet kemeri bağlamamak, baş üstü dolabı kapatmamak, başka yolcularla veya kabin ekibiyle tartışmak ve bu şekilde uçuş güvenliğini riske atmak yer aldı. En çok yapılan bu uygunsuz davranışların ceazının ise bin 500 TL olduğu açıklandı.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sami Aksoy, yeni yönetmelikle hayata geçirilen cezalar hakkında bilgi verdi. Aksoy, "Uçakta sigara içmenin para cezası da bin 500 TL'ye çıkartıldı. Yeni yönetmelikte, ayrıca, bu maddeye 'uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamuller' denilerek elektronik sigaralar da eklendi. Yolcuların hem kendileri hem diğer yolcularla kabin ekibinin can güvenliği hem de uçuş emniyeti ile yeni yönetmelik sebebiyle artan para cezaları nedeniyle, kendi keseleri için kural tanımaz yolcu maddesinde belirtilen davranışlardan kaçınmaları gerekir" dedi.Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik "elektronik sigaraları" da kapsama alanına aldı. Bu bağlamda; Sami Aksoy şu açıklamalarda bulundu:

"Uçak içerisinde sigara dahil tüm tütün mamulleri tüketmenin cezası da bin 500 TL olarak belirlenmiş. 'Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamuller' ekiyle elektronik sigaralar da eklendi. Örneğin, eylül 2016'da, Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçakta sigara içen yolcuya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bin 162 TL para cezası kesmişti"

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"Herkesin malumu, özellikle İstanbul'da iniş yapan uçaklara lazer tutanlar ve telsiz hatlarına müdahale edenler yok değil." diyen Aksoy, "Bu bakımdan yönetmelikte, uçağa lazer tutmak ve kule ile kokpit arasındaki haberleşme hattına müdahale etmenin cezası 10 bin TL şeklinde belirlenmiş. Bu rakamda herhangi bir artış yapılmamış. Yönetmelikte, uyarılmaya karşın taranmaya, elle aranmaya karşı gelinmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunmasının cezası da 2 bin TL şeklinde gösterilmiş" diyerek havaalanlarında yaşanabilecek durumlara da para cezasının ön görüldüğünü ifade etti.