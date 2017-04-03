İŞ-YAŞAM
03 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Saraç Ustası Şakir Sabancıoğlu, WhatsApp'tan sipariş alıyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:45:14

Manisa'nın son saraç ustası Şakir Sabancıoğlu, teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini teknolojiyi kullanarak ayakta tutmayı başardı

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    İnterneti kullanan ve WhatsApp'tan siparişler alan saraç ustası, Türkiye'nin birçok yerine yaptığı ürünleri gönderdiğini söyledi. 

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