Oğlu için başladı, şimdi dünyaya bez bebek örüyor

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Sipariş usulü de örgü bebek yapıyorum. Kendi tasarımlarımla da yapıyorum. Unutamadığım bir anı var. Bir Japon filmi varmış. Filmde kadın ve erkek melonkolik bir aşk nedeniyle aklını yitiriyor. Birisi sevgilisinden ayrılmış bunu bana örebilir misiniz sevgilime hediye edeceğim dedi. Filmin afişini gönderdi. O filmde yaşananları hissetmek için filmi oturup iki veya üç kez izledim.