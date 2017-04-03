İŞ-YAŞAM
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İŞ-YAŞAM

Oğlu için başladı, şimdi dünyaya bez bebek örüyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:45:17 İHA

Çorumlu ev hanımı Gül Seyhan Barut, oğlu için yaptığı örgü bebekleri dünyaya satmaya başladı

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    Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine Japon Amigurumi örgü bebeklerinden yapmaya başlayan Barut, bir taraftan hobisini mesleğe dönüştürürken, bir taraftan da kızının tavsiyesi üzerine oluşturduğu blog sayfasıyla internet üzerinden Kore, Almanya, Avustralya, Hollanda gibi ülkelere örgü bebek satmaya başladı.

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