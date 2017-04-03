Oğlu için başladı, şimdi dünyaya bez bebek örüyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:45:17 | Güncelleme: 10:59:52
İHA
Çorumlu ev hanımı Gül Seyhan Barut, oğlu için yaptığı örgü bebekleri dünyaya satmaya başladı
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Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine Japon Amigurumi örgü bebeklerinden yapmaya başlayan Barut, bir taraftan hobisini mesleğe dönüştürürken, bir taraftan da kızının tavsiyesi üzerine oluşturduğu blog sayfasıyla internet üzerinden Kore, Almanya, Avustralya, Hollanda gibi ülkelere örgü bebek satmaya başladı.
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Bugüne kadar çok sayıda dizi, çizgi ve Yeşilçam karakterlerinin örgü bebeğini de yapan Batur'un evi de adeta bez bebek müzesini andırıyor.
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Örgü bebeklerine büyük önem veren Barut, bez bebekler satıldığında üzüldüğünü ifade ediyor. Torunlarına bırakmak için bir çok örgü bebeği sakladığını kaydeden Barut, ayrıca önümüzdeki aylarda oyuncakların tariflerini yazarak bir kitap çıkarmayı planlıyor. Barut'un ürettiği bez bebeklerin en büyük hayran kitlesini ise sevgililer ve üniversiteli gençler oluşturuyor.
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Emekli olduktan sonra evde şal ve kazaklar örmeye başladığını dile getiren Barut, "Bir gün oğlum bana 'örümcek adam örer misin' dedi. Tabi ki dedim. Ama nasıl öreceğimi düşünmeye başladım. Kız Meslek Lisesi mezunu olduğum için okulda parmak kuklası nasıl yapılır onu öğrenmiştik. Bundan yola çıkarak oğluma örümcek adam ördüm. Oğlum çok sevdi. Benimde hoşuma gidince bu oğlumun istediği şeyleri ve çizgi film kahramanlarını örmeye başladım" dedi.
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Yaptığı örgü bebeklerin fotoğraflarını çekerek internet ortamında sergilemeye başladığını anlatan Barut, büyük beğeni toplayan örgü bebeklerinin adına festivaller düzenlenen Japon sanatı Amugurimi olduğunu ise sonradan öğrendiğini ifade etti.
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Zamanla siparişler üzerine örgü bebekler yapmaya başladığını anlatan Barut, "Çevrem tarafından da yaptığım ürünler beğenilmeye başladı. Ancak zaman zaman senin çocuğa oyuncak almaya paran mı yok diye söyleyenlerde oldu. Ama bunlara aldırış etmedim. Ayrıca şu oyuncaklar kanser yapıyormuş. Şunlar Çin'de üretiliyormuş zararlıdır.
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Boyası zararlıdır deniliyordu. O çocuklara bir sürü para veriyoruz. Alıyoruz. Sonra oğlum kırma, kızım kırma diye oynatmaya kıyamıyoruz. Ama bunlar yünden örülmüş güzel oyuncaklar. Bizim çocuklarımız da sağlıklı oyuncaklarla oynasın diyerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.
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Ördüğü bebek sayısı çoğalınca sergi açmaya ve bebek yapımını kadınlara öğretmeye karar verdiğini belirten Barut, ilk başlarda kimsenin kurslara rağbet etmediğini kaydetti. Ancak çizgi kahramanı Caillouyu örüp insanlar görünce kurslara büyük bir katılımın olduğunu söyleyen Barut, daha sonra örgü oyuncak tekniğini tanıtmak için okullarda seminerler ve dersler verdiğini ifade etti.
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İLK ÜRÜN KORE'YE
İlk örgü bebeğini Kore'ye sattığını anlatan Barut, "Bir gün kızım bu bebeklerin internetten satalım dedi. Daha sonra internetten adıma bir blog açtı. İlk yaptığım bez ürün kediydi. Bu ürün Kore'ye satıldı. Bu beni çok sevindirdi. Örgü yaptıkça satışlarımızda artmaya başladı. Almanya Avustralya, Hollanda'ya ürün gönderdim.
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Sipariş usulü de örgü bebek yapıyorum. Kendi tasarımlarımla da yapıyorum. Unutamadığım bir anı var. Bir Japon filmi varmış. Filmde kadın ve erkek melonkolik bir aşk nedeniyle aklını yitiriyor. Birisi sevgilisinden ayrılmış bunu bana örebilir misiniz sevgilime hediye edeceğim dedi. Filmin afişini gönderdi. O filmde yaşananları hissetmek için filmi oturup iki veya üç kez izledim.
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Düşünün Türkçe dublajı ve alt yazısı da yok. Örüp gönderdim. Sevgilisiyle barışmış. Çok teşekkür ettiler. Birisi evlenmiş düğün resimlerini gönderdi onları karikatürüze ederek ördüm. Kızım, Fırat diye bir karikatür var dedi. Bunu örmemi istedi. Ördüm.Üniversite öğrencileri bunu çok beğendi. Türkiye'nin değişik illerindeki bir çok üniversiteli gence bunları gönderdim.
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Görme engelli bir çocuğun zihninde canlandırdığı bir resmi ördük. Marilyn Monre bizim gençliğimizde meşhurdu. Onu da ördüm. Sayfamda sergiledim. Ben ördüklerimi paylaşmayı seviyorum. Çocuğumun arkadaşlarının doğum günlerinde bu bebeklerden hediye ettim"
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Kadınlara da önerilerde bulunan Barut, "Hanımlarımız sadece ev işi ile kendilerini oyalamasınlar. Herkesin bir yeteneği vardır. Türk kadını çok yetenekli, yapamayacağı hiç bir şey yok. Hobi olarak başladığım bu işten parada kazanıyorum. Harçlığımı bile çıkartıyorum, eşlerimize destek olmak için hobilerimizi mesleğe dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.