İŞ-YAŞAM
03 NİSAN 2017
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memur
İŞ-YAŞAM

Memur ve emeklilere enflasyon zammı geliyor

Enflasyonun ilk üç ayda yüzde 4,34 artmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine 1 puanın üzerinde ek zam yapılacak. Zamlı maaşlar Temmuz ayında yatacak.

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:48:17 Güncelleme: 12:36:04

Enflasyonun üç aylık tablosunun netleşmesiyle memur ve memur emeklisine ek zam gelecek.

TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.

Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Enflasyonun bunun üstüne çıkması durumunda enflasyon farkı yansıtılacaktı.

İlk üç aylık enflasyon oranları itibariyle memur ve emekliler Temmuz ayındaki maaşlarını yüzde 1.34 zamlı alacak. 

NTV

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YORUMLAR 14
  • Misafir 2 saat önce
    cok iyi Allah devletimizden razi olsun
  • Misafir 3 saat önce
    bu memurlar bi de az maas aliyoruz demiyorlarmi.
  • Misafir 5 saat önce
    iscinin hali ne olacak taşeronun hali ne olacak
  • Misafir 5 saat önce
    İŞÇİDEN HABER VER...
  • Misafir 6 saat önce
    24 tane 100 lük görmeyeli baya olmuş..özlemişiz
  • Misafir 6 saat önce
    ekmeğin fiyati % 25 arttı, enflasyon nasıl 4 küsür anlayabilmis değilim
  • Misafir 7 saat önce
    aylık 1 bardak çay parası zam ..
  • Misafir 8 saat önce
    YAŞASIN ZENGİN OLDUM
  • Misafir 8 saat önce
    İstikrar sürsün millet refah içinde yaşasın diye evet
  • Misafir 8 saat önce
    Sürekli memura zam haberleri yapıyorsunuz. Memur olmayan insanlar da sizin sayenizde biz memurların her ay zam aldığını sanıyor. Oysa ki bu memurların hakkı.Ocakta yapılan %3 'lük zammı eleştirin biraz da, 2 aydır memur sürekli zararda
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