Memur ve emeklilere enflasyon zammı geliyor

Enflasyonun üç aylık tablosunun netleşmesiyle memur ve memur emeklisine ek zam gelecek.

TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.

Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Enflasyonun bunun üstüne çıkması durumunda enflasyon farkı yansıtılacaktı.

İlk üç aylık enflasyon oranları itibariyle memur ve emekliler Temmuz ayındaki maaşlarını yüzde 1.34 zamlı alacak.

NTV