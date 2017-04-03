Memur ve emeklilere enflasyon zammı geliyor

Enflasyonun üç aylık tablosunun netleşmesiyle memur ve memur emeklisine ek zam gelecek.
TÜFE, yılın ilk üç ayında yüzde 4,34 oranında arttı. Üç ay sonu itibariyle memur ve memur emeklilerine 1 puanın üstünde enflasyon farkı zammı gereği oluştu.
Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. Enflasyonun bunun üstüne çıkması durumunda enflasyon farkı yansıtılacaktı.
İlk üç aylık enflasyon oranları itibariyle memur ve emekliler Temmuz ayındaki maaşlarını yüzde 1.34 zamlı alacak.
NTV
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YORUMLAR 14
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Misafir 2 saat öncecok iyi Allah devletimizden razi olsun00
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Misafir 3 saat öncebu memurlar bi de az maas aliyoruz demiyorlarmi.03
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Misafir 5 saat önceiscinin hali ne olacak taşeronun hali ne olacak120
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Misafir 5 saat önceİŞÇİDEN HABER VER...60
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Misafir 6 saat önce24 tane 100 lük görmeyeli baya olmuş..özlemişiz120
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Misafir 6 saat önceekmeğin fiyati % 25 arttı, enflasyon nasıl 4 küsür anlayabilmis değilim120
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Misafir 7 saat önceaylık 1 bardak çay parası zam ..150
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Misafir 8 saat önceYAŞASIN ZENGİN OLDUM486
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Misafir 8 saat önceİstikrar sürsün millet refah içinde yaşasın diye evet2787
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Misafir 8 saat önceSürekli memura zam haberleri yapıyorsunuz. Memur olmayan insanlar da sizin sayenizde biz memurların her ay zam aldığını sanıyor. Oysa ki bu memurların hakkı.Ocakta yapılan %3 'lük zammı eleştirin biraz da, 2 aydır memur sürekli zararda6915
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