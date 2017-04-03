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Vukuatlı nüfus kayıt örneği, e-Devlet
İŞ-YAŞAM

Vukuatlı nüfus kayıt örneği e-Devlet'ten alınabiliyor

Vukuatlı nüfus kayıt örneği artık e-Devlet üzerinden alınabilecek. İhtiyaç sahipleri kaymakamlık ve nüfus müdürlüklerine gitmeden, e-Devlet şifrelerini kullanarak vukuatlı nüfus kayıt örneğini beş dakikada alabilecek

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:20:48 Güncelleme: 17:57:10 İHA

İnternet üzerinden çok kısa sürede tüm kamu hizmetlerine erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı, yeni bir hizmetiyle daha karşımıza çıkıyor. Artık e-Devlet üzerinden Vukuatlı nüfus kayıt örneği alınabilecek!

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ARTIK E-DEVLET'TE

e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan büyük bir internet sitesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. 2006 yılından itibaren birçok işlemi hızlı bir şekilde yapmayı sağlayan e-Devlet, işlemlerine yenilerini de ekledi.

Genellikle kaymakamlık ve nüfus müdürlüklerine gidilerek alınabilen ve 2012'den itibaren, internet üzerinden alınamayan vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi artık alınabilecek. Daha önce de ikametgahların e-Devlet üzerinden alınması sağlanmıştı.

Nüfus kayıt örneği için nüfus müdürlüğüne gelen Kemal Yılmaz, "Artık evde ya da iş yerinde sıcak çayımı yudumlarken bu tür belgeleri alabileceğim" dedi.

 


Yapılan düzenleme ile artık e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlar nüfus kayıt örneği veya yerleşim yeri belgelerinin çıktısını alarak ilgili mercilerde kullanabilecek. Nüfus müdürlüklerine asılan yazıda, e-devletten alınan çıktıların, nüfus müdürlüklerinden alınan belgeler ile aynı hukuki vasfı taşıdığı ifade edildi.

Bakanlar Kurulu tarafından, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik geçen şubat ayı sonunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle, bürokratik bir dizi işlemi azaltan nüfus kayıt örneği alma gibi hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlanmış oldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    şu an itibariyle alınamamaktadır!
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