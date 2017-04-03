"KOSGEB ile küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ'lere verilen KOSGEB kredisiyle ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

"Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu. Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız." dedi.