İŞ-YAŞAM
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
KOSGEB
İŞ-YAŞAM

"KOSGEB ile küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 10 Mart'tan bugüne kadar küçük işletmelere sağlanan kredinin 3 milyar lira civarında olduğunu söyledi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:20:27 Güncelleme: 13:36:22 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ'lere verilen KOSGEB kredisiyle ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

"Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu. Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız." dedi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Ters lale üreticileri destek bekliyor
İŞ-YAŞAM

Destek olunmazsa, yok olabilir
Memur ve emeklilere enflasyon zammı geliyor
İŞ-YAŞAM

Memur ve emekli maaşlarına yeni zam
Vukuatlı nüfus kayıt örneği e-Devlet'ten alınabiliyor
İŞ-YAŞAM

Artık o belgeler ’e-devlet’ten alınıyor
Şifresiz wi-fi kullananları bekleyen tehlike: Bilgileriniz ele geçirilebilir
İŞ-YAŞAM

Şifresiz wi-fi kullananlar dikkat!
Ülker’den '1 Nisan reklamı' açıklaması
İŞ-YAŞAM

Sorumlular hakkında suç duyurusu başlattı!
Dünyanın en değerli markaları
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI BELLİ OLDU!
SNC Lavalin, WS Atkins'i satın alıyor
İŞ-YAŞAM

GÜNÜN EN BÜYÜK SATIŞI
Kişi başı gelirin en hızlı arttığı iller
İŞ-YAŞAM

İŞTE KİŞİ BAŞI GELİRİN EN HIZLI ARTTIĞI İLLER!
"22.50 lira bizim kalıcı fiyatımız değil"
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK'TEN "ET FİYATI" AÇIKLAMASI!
Mehmet Müezzinoğlu'ndan KDV müjdesi
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN KDV MÜJDESİ
Anadolu'nun en büyük şirketleri
İŞ-YAŞAM

İŞTE ANADOLU'NUN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme