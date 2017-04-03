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çiçekçilik sektörü, Türkiye Çiçekçiler Birliği, İsmail Başaran
İŞ-YAŞAM

Çiçekçilik sektöründe istihdam açığı var

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, çiçekçilik sektöründe ciddi bir istihdam açığı bulunduğunu belirtti. Başaran, sektör için eğitimler verilmesini ve gençleri hızla sektöre kazanılması gerektiği yönünde bilgiler verdi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:32:38 Güncelleme: 15:41:13 AA

Çiçekçilik sektöründe istihdam sıkıntısı çektiklerini dile getiren Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, çiçekçiliğin yeni bir iş alanı olarak düşünülebileceğini belirtti. Kısa süreli eğitimlerle 3 bine yakın kişi çiçekçilik sektöründe istihdam edilebileceği bilgisini veren Başaran, özellikle son 10 yıldır genç elemanların sektöre dahil edilemediğini vurguladı.

"BAHARLA BİRLİKTE İSTİHDAM AÇIĞIMIZ DAHA FAZLA GÖRÜNÜR HALE GELDİ"

Sektörün kış aylarında bir daralma yaşadığını ancak baharla birlikte birçok sektörde olduğu gibi kendilerinde de hareketlenmenin başladığını söyleyen İsmail Başaran, "Şu anda ciddi manada; çiçek tasarımcısı servis elemanı ve çiçek taşıyacak şoför açığımız bulunuyor. Bu işi yapmak isteyen insanlar 2 ya da 3 ay sürecek bir eğitim sonunda sektöre dahil edilebilirler. Çiçek tasarımcılığı Avrupa'da başlı başına bir meslek ve bu alana yönelik özel okullar bulunuyor. Türkiye'de de algı, renk bilgisi kreatif düşünce ve doku konusunda verilecek özel eğitimler ve sonrasında mağazalardaki uygulamalı anlatımlarla sektörün eleman açığı hızla kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

LİSE VE ÜNİVERSİTELERDEN "ÇİÇEKÇİLİK" BÖLÜMÜ AÇILMALI
TÇB Başkanı Başaran, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığının liselerde ve üniversitelerde bu alanla ilgili bölümler açmasının faydalı olacağını düşündüklerini bildirerek, "Peyzaj konusunda eğitim veren bölümler bulunuyor ancak kesme çiçekçilik alanında bu tarz eğitim veren kurum sayısı yok denecek kadar az. Türkiye genelindeki bin üyemizle bu türden eğitimlerin yaygınlaştırılması halinde destek vermeye hazırız. Milli Eğitim ya da belediyelerin Halk Eğitim Merkezleri, meslek edindirme kursları bu yönde eğitimlerini arttırırsa, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Biz mağazalarımızda haftanın 2-3 günü staj eğitimleri verebiliriz. Böylelikle sektöre hızlı şekilde eleman kazandırılmış olacaktır. Çiçeklere dokunarak ve çiçek ustalarını seyrederek daha hızlı şekilde bu işi gençler öğrenebilir" dedi.

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