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İŞ-YAŞAM

İstanbul'da iki girişimci kuşkonmaz üretimiyle dünyaya açılıyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:49:46

İstanbul'da deneme amacıyla 2006 yılında 5 dönüm alanda başladıkları kuşkonmaz tarımına verim alamadıkları için mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde devam eden iki girişimci, bugün 510 dönüm arazide üretim yapar hale geldi

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    İstanbul'da 5 dönüm alanda başladıkları kuşkonmaz tarımına verim alamadıkları için mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde devam eden iki girişimci, bugün 510 dönümlük arazide üretim yaparak, yurdun dört bir yanına ürün gönderiyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    üretmek şart bravo gençlere
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