İstanbul'da iki girişimci kuşkonmaz üretimiyle dünyaya açılıyor

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"Türkiye'de kuşkonmaz üreticisi bir elin parmağını geçmez. Biz şu anda Türkiye'nin en büyük kuşkonmaz üreticisiyiz. TÜİK verilerine göre 2015 yılı Türkiye kuşkonmaz üretimi yaklaşık 70 tondur. Geçen yıl sadece biz yaklaşık 122 ton üretim yaptık. Bu yıl için ise 200 ton üretim hedefliyoruz.