İstanbul'da iki girişimci kuşkonmaz üretimiyle dünyaya açılıyor
03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:49:46 | Güncelleme: 16:25:18
İstanbul'da deneme amacıyla 2006 yılında 5 dönüm alanda başladıkları kuşkonmaz tarımına verim alamadıkları için mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde devam eden iki girişimci, bugün 510 dönüm arazide üretim yapar hale geldi
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İstanbul'da 5 dönüm alanda başladıkları kuşkonmaz tarımına verim alamadıkları için mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde devam eden iki girişimci, bugün 510 dönümlük arazide üretim yaparak, yurdun dört bir yanına ürün gönderiyor.
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Şirket ortaklarından Murat Şenbuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın arkadaşı ve ortağı Arman Badur'un çocukluk yıllarında Giritli babaannesiyle baharda doğadan topladıkları yabani otlardan yola çıkarak, kuşkonmaz yetiştirmeye karar verdiklerini belirterek, ilk defa 2006 yılında İstanbul'da 5 dönüm tarlada başladıkları kuşkonmaz tarımında karasal iklim ve kısa sezon yüzünden zorlandıklarını kaydetti.
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Daha sonra, kuşkonmazı mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yetiştirebileceklerini belirlediklerini ifade eden Şenbuz, 2011 yılında 25 dönüm alanda bunun tarımına başladıklarını kaydetti.
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Şenbuz, Sarıcakaya'nın uygun iklime sahip olmasından dolayı burada tarlaları kiralama yöntemiyle çoğaltıp, 510 dönüm alana ulaştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
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"Türkiye'de kuşkonmaz üreticisi bir elin parmağını geçmez. Biz şu anda Türkiye'nin en büyük kuşkonmaz üreticisiyiz. TÜİK verilerine göre 2015 yılı Türkiye kuşkonmaz üretimi yaklaşık 70 tondur. Geçen yıl sadece biz yaklaşık 122 ton üretim yaptık. Bu yıl için ise 200 ton üretim hedefliyoruz.
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Kuşkonmaz, üretimi zor olan bir sebze. Dikimin ardından ilk ürünü 5 yıl sonra alıyoruz. İşçilik maliyetleri yüksek bir ürün. Ürün almaya başladıktan sonra da çok yıllık bir bitki olması nedeniyle 10-12 yıl boyunca ürün almaya devam ediyorsunuz.
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Şirketimiz bünyesinde 20'si sürekli 120'si mevsimlik olmak üzere aralarında ziraat mühendislerinin de bulunduğu 140 çalışanımız var. Bazı Avrupa ülkelerine çok olmasa da ihracat yapıyoruz."
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"YAKLAŞIK 7-8 AY VATANDAŞLARIMIZ BU ÜRÜNÜ MARKETLERİN REYONLARINDA BULABİLİRLER"
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Kuşkonmazı daha çok zincir ulusal marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Şenbuz, "Biz üretime başlamadan önce Türkiye'de tüketilen kuşkonmazın tamamı Peru ve Meksika menşeliydi.
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Bu ürünlerin Hollanda'ya oradan da Türkiye gelmesi yaklaşık 3 haftayı buluyordu. Şu anda Sarıcakaya'da elde ettiğimiz kuşkonmaz toplandığının ertesi günü tüketiciye sunuluyor. Yaklaşık 7-8 ay boyunca bu ürünü vatandaşlarımız marketlerin reyonlarında bulabilirler. Ayrıca haller vasıtasıyla Anadolu'nun birçok kentinde de kuşkonmazın satış ağının gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
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Şenbuz, A, B6, C, D ve K vitamini yönünden zengin, folikasit oranı yüksek, lifli bir bitki olduğu bilinen kuşkonmazın çeşitli yemeklerin içinde, salatalarda ve garnitür olarak tüketilebildiğini anlatarak, "Tarihi belgelerde de Osmanlı saray mutfağında kuşkonmazın tüketildiği yer alıyor. Yakın tarihimize bakacak olursak Mustafa Kemal Atatürk, Yalova'daki çiftliğinde kuşkonmaz ektirmiş ve tüketmiştir." diye konuştu.
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın, Sarıcakaya ilçesinde Kuşkonmaz Vadisi oluşturma projesinin hayat bulması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Şenbuz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitimlerinin yanı sıra sağlık sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini kaydetti.