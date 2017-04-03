Dubai’deki mobil cüzdanlar Cardtek’e emanet

Güvenli mobil ödeme platformu empay, Dubai’nin Akıllı Devlet Girişimi’nin bir parçası olarak devlet daireleri, ticari bankalar, döviz büroları, perakendeciler, eğitim kurumları ve ulaşım şirketleri de dahil olmak üzere birçok hizmet sağlayıcıyı, tüketicilerin geniş bir yelpazedeki pek çok hizmete kolayca erişebileceği ve tek bir mobil cüzdan platformu üzerinden ödeme yapabileceği ortak bir platformda bir araya getirecek.

Bu iş birliğiyle, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüketiciler, pek çok diğer seçeneğin yanı sıra perakende ödemelerini ve para transferlerini yapabilecekler, devletin sunduğu altyapı hizmetlerini, iletişim faturalarını ve okul ücretlerini tek bir mobil cüzdandan ödeyebilecekler.

YENİ FIRSATLAR YARATACAK

Bu ortaklığın Birleşik Arap Emirlikleri’nde ödeme sistemleri açısından hayatı oldukça kolaylaştıracağına ve ülkenin ekonomik gelişimi için yeni fırsatlar ve faydalar sağlayacağına değinen Cardtek CEO’su Ayşe Nil Sarigöllü, şunları söyledi:

"Finansal teknolojiler sektöründeki hızlı değişime liderlik eden çözümlerimizi dünyanın dört bir yanına sunuyoruz. Emcredit ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de uluslararası çapta en başarılı uygulamalar arasında şimdiden yerini aldı. empay ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan yaklaşık 8 milyon kişinin yaşam kalitesi artacak; ödeme işlemleri ve resmî işlemler çok daha kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilecek. Bu projemizin uluslararası çapta pek çok ülke için de bir model teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Emcredit Limited CEO’su Muna Al Qassab ise “Cardtek ile kurduğumuz bu ortaklıktan dolayı son derece mutluyuz. Dubai Ekonomi Departmanı’nın bu özgün girişimini hayata geçirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz, herkes için daha iyi, daha güvenli ve daha hızlı bir ödeme ekosistemi oluşturmak suretiyle, hem tüketicilerin, hem de kurumların hayatlarını kolaylaştıracak" şeklinde konuştu.