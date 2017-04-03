Muş'ta çobanlara 7 bin TL maaş veriliyor

Muş'ta sürüsü oaln Şerafettin Yakıcı, çoban bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Tüm köylülerin sırasıyla sürüye baktığını, yetişemedikleri noktalarda kadınların ve çocukların da destek verdiğini dile getirdi.





Kente göçün arttığı son günlerde çoban bulamadıklarından dert yanan Yakıcı, "Çobana maaşın yanı sıra peynir, yün, telefon kontörü, giyecek ve ayakkabı da vereceğiz. Aylık 6-7 bin lira maaş verdiğimiz halde çoban bulamıyoruz. Birçok hayvan sahibi çoban bulamadıkları için hayvanlarını satmak zorunda kalmıştır. Benimde şu anda 300 koyunum var. Çoban bulamazsak, hayvanlarımızı satmak zorunda kalacağız. 6-7 bin lira maaş verdiğimiz halde kimse çobanlık yapmıyor. Bunun dışında birçok özel masrafları var. Buna rağmen çoban bulamıyoruz" dedi.





Geçen yıl aylık 4 bin TL ücretle de çoban bulamadıklarını dile getiren Yukarı Yongalı Köyü Muhtarı Eyüp Umur ise "Biz burada köylüler olarak büyük ölçüde çoban sıkıntısı yaşıyoruz. Aylık 5 bin liranın üzerinde maaş verdiğimiz halde çoban bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle kendi aramızda anlaşarak köyde dönüşümlü olarak çobanlık yapmak zorunda kalıyoruz" açıklamalarında bulundu.



Daha önce herkesin çoban olmak istediğini ifade eden Muhtar Umur, "Herkes çalışmak için büyük şehirlere gittiğinden çoban yokluğunu yaşıyoruz. Çobanlara peynir, yün, ayakkabı, elbise, telefon kontörü bile verdiğimiz halde yine bulamıyoruz. Yani bir çobanın bize aylık maliyeti ortalama 7 bin lira civarında" şeklinde konuştu.