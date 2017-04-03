İŞ-YAŞAM
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Muş çoban, çoban maaşları
İŞ-YAŞAM

Muş'ta çobanlara 7 bin TL maaş veriliyor

Çalışmak için kente göç eden sayısı artınca çoban bulmakta zorlanan Muş'taki sürü sahipleri, aylık 6 bin TL maaş ile çoban aramaya başladı. Çobanların ihtiyacı olan peynir, yün, telefon, giyecek, ayakkabı gibi masraflarını da karşılayan sürü sahipleri, çoban bulmakta zorlanıyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:53:08 Güncelleme: 17:28:13 İHA

Muş'ta sürüsü oaln Şerafettin Yakıcı, çoban bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Tüm köylülerin sırasıyla sürüye baktığını, yetişemedikleri noktalarda kadınların ve çocukların da destek verdiğini dile getirdi.



Kente göçün arttığı son günlerde çoban bulamadıklarından dert yanan Yakıcı, "Çobana maaşın yanı sıra peynir, yün, telefon kontörü, giyecek ve ayakkabı da vereceğiz. Aylık 6-7 bin lira maaş verdiğimiz halde çoban bulamıyoruz. Birçok hayvan sahibi çoban bulamadıkları için hayvanlarını satmak zorunda kalmıştır. Benimde şu anda 300 koyunum var. Çoban bulamazsak, hayvanlarımızı satmak zorunda kalacağız. 6-7 bin lira maaş verdiğimiz halde kimse çobanlık yapmıyor. Bunun dışında birçok özel masrafları var. Buna rağmen çoban bulamıyoruz" dedi.



Geçen yıl aylık 4 bin TL ücretle de çoban bulamadıklarını dile getiren Yukarı Yongalı Köyü Muhtarı Eyüp Umur ise "Biz burada köylüler olarak büyük ölçüde çoban sıkıntısı yaşıyoruz. Aylık 5 bin liranın üzerinde maaş verdiğimiz halde çoban bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle kendi aramızda anlaşarak köyde dönüşümlü olarak çobanlık yapmak zorunda kalıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Daha önce herkesin çoban olmak istediğini ifade eden Muhtar Umur, "Herkes çalışmak için büyük şehirlere gittiğinden çoban yokluğunu yaşıyoruz. Çobanlara peynir, yün, ayakkabı, elbise, telefon kontörü bile verdiğimiz halde yine bulamıyoruz. Yani bir çobanın bize aylık maliyeti ortalama 7 bin lira civarında" şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"KOSGEB ile küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"
İŞ-YAŞAM

Bakan Özlü'den flaş KOSGEB açıklaması!
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Ters lale üreticileri destek bekliyor
İŞ-YAŞAM

Destek olunmazsa, yok olabilir
Memur ve emeklilere enflasyon zammı geliyor
İŞ-YAŞAM

Memur ve emekli maaşlarına yeni zam
Vukuatlı nüfus kayıt örneği e-Devlet'ten alınabiliyor
İŞ-YAŞAM

Artık o belgeler ’e-devlet’ten alınıyor
Şifresiz wi-fi kullananları bekleyen tehlike: Bilgileriniz ele geçirilebilir
İŞ-YAŞAM

Şifresiz wi-fi kullananlar dikkat!
SNC Lavalin, WS Atkins'i satın alıyor
İŞ-YAŞAM

GÜNÜN EN BÜYÜK SATIŞI
Anadolu'nun en büyük şirketleri
İŞ-YAŞAM

İŞTE ANADOLU'NUN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ
Faruk Özlü: Kendi markamızı oluşturacağız
İŞ-YAŞAM

"YERLİ MARKA OTOMOBİLDE KONU ÇOK TİCARİ"
Mehmet Müezzinoğlu'ndan KDV müjdesi
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN KDV MÜJDESİ
Dünyanın en değerli markaları
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI BELLİ OLDU!
Kişi başı gelirin en hızlı arttığı iller
İŞ-YAŞAM

İŞTE KİŞİ BAŞI GELİRİN EN HIZLI ARTTIĞI İLLER!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme