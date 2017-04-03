SNC Lavalin, WS Atkins'i satın alıyor

Kanadalı mühendislik ve inşaat firması SNC-Lavalin Group, yapılan açıklamaya göre İngiliz mühendislik ve danışmanlık firması WS Atkins'i satın almak istiyor. Teklif edilen bedel ise 2.6 milyar $.

Atkins tarafından gelen açıklamalra göre SNC, hisse başına nakit olarak 2080 peni önerdi. Cuma günkü kapanış değerlerine göre bu bedel Atkins'in mevcut değerinin % 35 üzerinde.

Yapılan açıklamada, "Anlaşmanın diğer hüküm ve koşullarında uzlaşılmasına bağlı olarak, Atkins Yönetim Kurulu, SNC-Lavalin'e olası teklifin Atkins hissedarlarına tavsiye edilecek düzeyde olmasını isteyecektir." dendi.

Yeni teklifin duyulmasıyla birlikte, Atkins hisseleri 2004 peniyle yeni bir rekor kırdı.

Amerikalı CH2M ile 4 milyar dolarlık olası bir birleşme teklifinin medyaya yansımasıyla birlikte Atkins hisseleri ciddi yükseliş kaydetmişti.

Atkins satın alması gerçekleşirse SNC satışlarının Avrupa'da güçlenmesi bekleniyor. Raporlara göre, Kanada firmasının geçen sezon Avrupa'daki satışlarının genel içerisindeki payı % 5.3'te kalmıştı. Şirket, 2007 yılından bu yana en yüksek yıllık kârını açıklamıştı.

SNC Finans Kurulu Başkanı Sylvain Girard, yıl başında yaptığı açıklamada şirketin en fazla 3 milyar $ büyüklüğünde bir satın almaya sıcak baktığını belirtmişti.