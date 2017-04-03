Mehmet Müezzinoğlu'ndan KDV müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mobilyada KDV indiriminin devam edeceği konusunda mobilyacılara müjde verdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak 86 yatak kapasiteli hastanenin temelini attıktan sonra İnegöl'e gelerek Türkiye'nin en büyük kapalı mobilya alışveriş merkezi Mobiliyum AVM ve Mobilya Vadisi'ni ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, esnaflara hayırlı işler diledi. İnegöllü mobilyacıların üç ay süreli yüzde 8'lik KDV indiririmin devam etmesi talebi üzerine konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Bakanlar Kurulu, konutta KDV oranlarında düzenleme yaptı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel'in de katıldığı ziyaretler sırasında, AK Parti İlçe yönetimi tarafından referandumda yüzde 80'e yakın oy oranı sözü verilirken, buna karşılık Bakan Müezzinoğlu, "Bu dediğiniz oranı yakalayın, ben de size Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı İnegöl'e getirme sözü vereyim. Daha önce seçimlerde verdiğiniz söz üzerine ben de sayın Erdoğan'ı İnegöl'e getirmiştim, yine getirtirim" dedi.

Bir mağazaya mobilya almaya gelen müşteriler ile işyeri görevlileri arasındaki pazarlığa da dahil olan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, bir miktar daha indirim yapılmasını sağladı.