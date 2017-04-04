Enflasyon inada bindirdi

Mart ayında enflasyon aylık yüzde 1.02’lik sert bir artışla yıllık enflasyon rakamını son 9 yılın en yükseği olan yüzde 11.29’a çıkardı. Oysa enflasyonu düşürmek için hükümet beyaz eşyada ÖTV ve mobilyada ise KDV’yi indirdi, gıda fiyatlarında istikrar sağlamak için Gıda Komitesi kurup önemli çalışmalar yaptı.

Mağaza kiralarının artmasını önlemek için kiranın dövizden TL’ye dönmesi çalışmaları yapıldı. Buna rağmen önceki aylarda artan dövizin gecikmeli etkisi daha baskın çıktı. Başta gıda ve giyim olmak üzere birçok alanda fiyatlar yine çıldırdı. Aylık rakamın beklentilerin çok üzerinde kalmasında, yüzde 0.42 puan katkıyla özellikle işlenmemiş gıda grubu kaynaklı baz etkisinin belirgin olduğu gıda grubu öne çıktı.

Buna bağlı olarak gıda enflasyonu şubatta yüzde 8.72’den yüzde 12.53’e sert bir sıçrama kaydederken, manşet enflasyon üzerinde bu grup kaynaklı baskının düzeyini ortaya koydu.

Aylık enflasyona bir diğer katkı da yüzde 0.15 puanla önceki yıllardaki mart artışlarının üzerinde yükseliş kaydeden giyim grubundan geldi.

GİYİM İKİYE KATLANDI

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, bundan önceki 5 yıl ortalamasında giyimdeki artış yüzde 1’de kalırken bu kez yüzde 2 oldu yani tam ikiye katlandı.

Giyimdeki artış kur geçişkenliğinin yanı sıra yaz sezonunun öne çekilmesine de bağlanıyor. Ayrıca,uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında kaydedilen gerilemeye rağmen, TL’deki birikimli değer kaybının otomobil gibi bazı ithal veya ithal girdiye sahip ürünlere yansıması sonucu ulaştırma grubu da aylık enflasyonu yüzde 0.09 puan yükseltti.

'GELECEK AY OTOMOBİL ETKİSİNİ DE GÖRECEĞİZ’

İş Yatırım Analisti Muammer Kömürcüoğlu, ulaştırmadaki artışın az olmasının beklenen güçlü artışın henüz başlamadığını gösterdiğini belirterek “Bu önümüzdeki aylarda ulaştırma kaynaklı baskı olacağına işaret ediyor” dedi.

ÜFE’DE ÖNCEKİ AYLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ GEÇİŞKEN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Konut ve ev eşyası, sağlık (ilaçta kur kaynaklı etki) ve lokanta ve oteller (gıda grubundaki eğilime paralel artışlar) grupları pozitif katkılarla dikkat çekti.

Yurtiçi üretici fiyat endeksi ise, kok ve rafine petrol ürünleri ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı grupları hariç diğer grupların katkısıyla yüzde 1.04’lük bir artış kaydetti.

Yıllık rakam ise yüzde 16.09’la 2008 ortasından bu yana gözlenen en yüksek düzeye gelirken, eylülde yüzde 1.78’den başlayan artış eğilimi tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret etti.

Çekirdek enflasyonda B ve C (eski H ve I) grubu enflasyonlarındaki yükseliş hız kesmedi ve martta % 9.1 ve % 9.5 seviyelerine ulaştı. Çekirdek enflasyon göstergeleri kur geçişkenliğinin martta da etkili olduğunu gösteriyor