Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Vergi indirimleriyle ilgili konuşan Ağbal, "İnşaat, beyaz eşya ve mobilyada yapılan geçici vergi indirimlerinin ekonomi üzerinde canlandırıcı etkisi oldu. İndirimler fiyatlara tam olarak yansımamış. Önümüzde nisan sonunda bitecek olan beyaz eşya ve mobilya sektörü var. Burada yapmamız gereken şey şu, ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu gerektirmiyor mu ona bakacağız.

Bu sektörleri mi uzatmalıyız, yoksa diğer sektörlerde mi vergi indirimi yapmalıyız. Ekonomide ısınmaya meydan vermemek gerektiğini de düşünüyorum. Vergiden vazgeçeceksek yatırımı ve üretimi destekleyecek kalemler olmalı. Talepler geliyor, oturacağız tekrar yeni baştan değerlendireceğiz."

NTV