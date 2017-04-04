İŞ-YAŞAM
04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Naci Ağbal
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanı Ağbal'dan "KDV" açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu ona bakacağız. Bu sektörleri mi uzatmalıyız, yoksa diğer sektörlerde mi vergi indirimi yapmalıyız. Talepler geliyor, oturacağız tekrar yeni baştan değerlendireceğiz" dedi.

04 Nisan 2017 Salı, 09:55:01 Güncelleme: 12:01:29

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Vergi indirimleriyle ilgili konuşan Ağbal, "İnşaat, beyaz eşya ve mobilyada yapılan geçici vergi indirimlerinin ekonomi üzerinde canlandırıcı etkisi oldu. İndirimler fiyatlara tam olarak yansımamış. Önümüzde nisan sonunda bitecek olan beyaz eşya ve mobilya sektörü var. Burada yapmamız gereken şey şu, ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu gerektirmiyor mu ona bakacağız.

Bu sektörleri mi uzatmalıyız, yoksa diğer sektörlerde mi vergi indirimi yapmalıyız. Ekonomide ısınmaya meydan vermemek gerektiğini de düşünüyorum. Vergiden vazgeçeceksek yatırımı ve üretimi destekleyecek kalemler olmalı. Talepler geliyor, oturacağız tekrar yeni baştan değerlendireceğiz."

NTV

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tuzla'daki Türk tersanelerinden tüm dünyaya yayılıyor
İŞ-YAŞAM

Tuzla'dan tüm dünyaya gidiyor
IFC, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım öngörüyor
İŞ-YAŞAM

Türkiye'ye milyar dolarlık yatırım sinyali!
Çaykur, mevsimlik işçi alımlarını erteledi
İŞ-YAŞAM

Başvurular ertelendi, evinize...
Rus buğday fiyatlarında Türk etkisi
İŞ-YAŞAM

Talep azalınca, fiyatlar çakıldı!
Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde mali teklif zarfları yarın açılacak
İŞ-YAŞAM

Mega projede büyük gün! O mesafe 14 dakikaya inecek
Mezeci Çırağı'nın hikayesi
İŞ-YAŞAM

Mezeci Çırağı'nın gerçek hikayesi
Esrarengiz meyvenin gizemi çözülmeyi bekliyor
İŞ-YAŞAM

AYVA DİYE DİKMİŞTİ...
Rusya'dan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN TAHIL SEVKİYATI HAKKINDA AÇIKLAMA
Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.04.17)
İŞ-YAŞAM

GRAM ALTIN SON BİR AYIN ZİRVESİNDE!
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU!
Haliç'e su altı tüneli yapılacak
İŞ-YAŞAM

TARİHİ KÖPRÜ YERİN ALTINA İNİYOR!
Jordan Belfort'in lüks köşkü tekrar satışta
İŞ-YAŞAM

WALL STREET EFSANESİNİN KÖŞKÜ SATIŞA ÇIKTI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme