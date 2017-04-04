Çaykur, mevsimlik işçi alımlarını erteledi

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar İŞKUR önünde başvuru için uzun kuyruklar oluşturdu. Mesai saatinin başlaması ile Çaykur tarafından İŞKUR'a sözlü olarak başvuruların ileri tarihe ertelendiği bilgisi iletildi.



Çaykur'un işçi alımı için bilgisayar sistemi açılmayınca vatandaşlar uzun süren bekleyişin ardından müracaat yapamadan kurumdan ayrıldı. Bazı vatandaşlar başvuruların ertelenmesinin kendilerine geç bildirilmesi nedeniyle tepki gösterdi.



Çaykur Personel Daire Başkanının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çağrıldığı, başvuru şartlarının revize edilerek yeniden hazırlanacağı öğrenildi.

Çaykur'dan geçen hafta yapılan açıklamada, Çaykur'a bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da bulunan yaş çay fabrikalarında, geçici ve daimi işçilerin bir bölümünün emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalarından dolayı önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığı belirtilmişti.Personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik işçinin İŞKUR aracılığıyla işe alınacağı açıklanmıştı.