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Tuzla'daki Türk tersanelerinden tüm dünyaya yayılıyor

04 Nisan 2017 Salı, 11:31:44

İstanbul Tuzla'daki tersanelerde üretilen askeri lojistik gemiler ve römorkörler rotasını dünyaya çevirdi FOTOĞRAFLAR: Serhan SEVİN/HABERTURK.COM

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    Römorkör üretiminde dünyada üst sıralarda yer alan Sanmar Tersanesi ve petrol arama platformu destek gemisi ve Askeri Savunma Sanayisine yönelik çalışmalarını sürdüren Selah Tersanesi 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı öncesinde kapılarını basın mensuplarına açtı.

     

     

-360 DERECE FOTOĞRAFLAR-

Tuzla tersanesi

Römorkör

Römorkör kamarası

Römorkör banyosu

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 11 dakika önce
    helal olsun
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