Tuzla'daki Türk tersanelerinden tüm dünyaya yayılıyor
04 Nisan 2017 Salı, 11:31:44 | Güncelleme: 12:39:47
İstanbul Tuzla'daki tersanelerde üretilen askeri lojistik gemiler ve römorkörler rotasını dünyaya çevirdi
FOTOĞRAFLAR: Serhan SEVİN/HABERTURK.COM
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Römorkör üretiminde dünyada üst sıralarda yer alan Sanmar Tersanesi ve petrol arama platformu destek gemisi ve Askeri Savunma Sanayisine yönelik çalışmalarını sürdüren Selah Tersanesi 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı öncesinde kapılarını basın mensuplarına açtı.
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Danimarka ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye gemi ihraç etmede ivme gittikçe yukarıya doğru yükseliyor. Hükümetin Türkiye'de denizciliği hareketlendirmek için attığı adımlar sektöre olumlu yansıyor.
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Tersaneler için sağlanan devlet teşvikleri, tersane izinlerinin 49 yıllığına çıkarılması gibi teşvikler sonucu denizcilik sektöründe yukarı yünlü bir hareketlenme kazanıldı.
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Sanmar Tersanesi'nde üretilen ve 360 derece dönme kabiliyetine sahip 'Svitzer Pacuare' isimli römorkör, Danimarka'ya ihraç edilmek üzere bekletiliyor. 6 milyon dolara satılan römorkörün acil durumlarda 300 bin tonluk gemileri çekebilecek kapasitede olduğu öğrenildi.
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Savunma sanayi ve enerji sanayisine yönelik gemi inşasında dünyanın sayılı tersaneleri arasında yer alan Selah Tersanesi'nde ise Mayıs ayında İtalya'ya ihraç edilecek Askeri lojistik Gemisi sergilendi. 90 metrelik bu geminin içinde acil yoğun bakım ünitesinden helikopter platformuna, acil iniş pistinden seyyar itfaiyeye kadar herşey bulunmakta.
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Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün ile Selah Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Selah, gazetecilerin sektörle ilgili sorularını yanıtladı ve tersaneleri gezdirdi.
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Sanmar Shipyard Tersanesinde konuşan Gürün, Türk tersaneleri̇nin, savunma sanayi̇ne yöneli̇k askeri̇ gemi̇den, petrol arama platformuna, yat inşasından, rüzgar santrali̇ gemi̇si̇ne uzanan gemi̇ i̇nşa sanayisinde üçüncü sırada olduğunu anlattı.
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Sanmar'ın Türkiye'nin ilk özel römorkör sahibi ve işletmecisi olduğunu, ilk özel römorkörlerini 1989 yılında inşa ettiklerini kaydeden Gürün, kendilerinin 2009, 2010, 2014 ve 2015 yıllarında ikinci, 2013 yılında ise Türkiye'nin üçüncü en büyük gemi ihracatçısı olduğunu söyledi.
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Dünyada ilk LNG (Liquefied Natural Gas - Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) sevk sistemli römorkörleri inşa ettiklerini ve 2015 yılında 24, 2016 yıllarında 25 römorkör üretip teslim ettiklerini dile getiren Gürün, 2017'de ise 25 ila 27 römorkör teslim etmeyi planladıklarını açıkladı.
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Selah Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Selah ise Türk Silahlı Kuvvetleri için inşa ettikleri lojistik gemisini anlattığı sunumunda, şunları kaydetti:
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"Türkiye'de ilk defa, bu boyutta lojistik destek gemisi, yerli ve milli olarak inşa edildi. Yıl sonunda inşallah Milli Savunma Bakanlığımızın emrinde olacak. Savunma sanayimizin siparişleriyle yapılıyor bu gemiler.
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Tersanemizde bunun gibi çok sayıda savunma sanayimizin projesi devam etmekte. Son 4-5 yıldır ciddi bir atılım var, bu sektörde. Milli gemilerimizi, kendimiz yapar hale geldik ve yüzde 75'ten daha fazlası yerli üretim."
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Yerli üretim yaptıklarını kaydeden Selah, geminin lojistik destek olarak açık denizlerde seyir halinde tüm gemilere yakıt ikmali sağladığını, üzerindeki pistle helikopter yakıtı ikmali sağladığını da anlatarak, Türkiye'nin bu konuda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmış durumda olduğunu vurguladı.
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Geminin inşasının 16 ay sürdüğünü açıklayan Selah, yapım sürecinde 900'den fazla kişinin istihdam edildiğini ve toplamda 1 yıl içinde aynı anda 4 gemi inşa edebildiklerini kaydederek, şu ana kadar hiç kaza yaşanmadığının da altını çizdi.
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Türkiye'de 2015 yılında faal tersane sayısı 79'a çıkarken, 2018 sonuna kadar faal duruma geçecek 49 yeni tersanenin yapımının devam ettiği, yeni tersanelerin 2018'de faaliyete girmesiyle sektörün 40 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağı ifade edildi.
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Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı ise 5-8 Nisan tarihlerinde Tuzla Marina'da düzenlenecek.