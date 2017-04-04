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ASPİLSAN Türkiye’nin ilk milli pilini üretecek

ASPİLSAN, ocak ayında kurulan AR-GE merkezi ile Türkiye’nin ilk batarya teknolojilerini üretecek ve sivil sektöre açılacak

04 Nisan 2017 Salı, 12:20:53 Güncelleme: 12:23:51 İHA

1981 yılında Kayserililerin bağışları ile kurulan ASPİLSAN’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde, savunma sanayiinin batarya sistemleri ihtiyacını giderdiğini belirten Genel Müdür Ferhat Özsoy, ocak ayından itibaren faaliyete başlayan AR-GE merkezi ile batarya teknolojileri konusunda ülkenin ihtiyacı olan açığı kapatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ağustos 2016’dan bu yana çalışmaları süren AR-GE merkezinin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile kurulduğunu kaydeden Genel Müdür Ferhat Özsoy, “Temel hedefimiz Türkiye’de özellikle pil teknolojilerinin çalışıldığı bir AR-GE merkezi oluşturmak; burada yerli teknolojiler geliştirmek ve bunu pazarlanabilir hale getirip milli çözümlerle ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sağlamak” dedi.

SİVİL SEKTÖRE AÇILACAK

Bugüne kadar savunma sanayiinin batarya ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Genel Müdür Ferhat Özsoy, geçen yıl işletmenin isminin Aspilsan Enerji olarak değiştirilmesinin ardından, sivil sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapacaklarını da ifade etti.

Genel Müdür Ferhat Özsoy, “AR-GE merkezimizde bu teknolojileri araştırıp geliştirirken, misyonumuz doğrultusunda savunma sanayii ve sivil sektörün ihtiyaçlarını karşılayarak ülkemize katkıda bulunacağız. Milli teknolojisi olan, milli pil ve hücreler üretecek bir sisteme doğru gideceğiz ve bu Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.

UZAK DOĞU’YA RAKİP OLACAK

AR-GE Müdürü Samet Altınay ise, 22 mühendisle birlikte çalıştıkları AR-GE merkezinde 17 projeyi yürüttüklerini belirtti. Kayseri’nin üçüncü AR-GE merkezleri olduğunu söyleyen AR-GE Müdürü Samet Altınay, “Batarya teknolojisinde Türkiye biraz geride kaldı. Özellikle Uzak Doğunun bu konuda çok baskın olduğunu biliyoruz. Bu konuda biz de Türkiye’nin altyapısını arttırmayı hedefliyor ve projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 saat önce
    Üretimi devam daha çok reklam yapın ihtiyacımız var dışa bagımlı olmak istemiyoruz her sanayide
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