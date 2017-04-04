Otomotiv satışları Mart'ta sert düştü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 yılı ilk çeyrek 'Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı' verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,36 azalarak 156 bin 90 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı üç aylık dönemde 168 bin 486 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 9,35 oranında azalarak 115 bin 963 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 127 bin 921 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,08 azalarak 40 bin 127 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 40 bin 565 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2017 Mart Ayında yüzde 11 küçüldü.

OTOMOBİL PAZARI AZALDI

2017 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 73 bin 802 adete geriledi. 82 bin 948 adet olan 2016 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 11,03 oranında daraldı. 2017 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,07 azaldı ve 55 bin 616 adet oldu. Geçen sene 63 bin 975 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Mart ayına göre yüzde 4,15 azaldı ve 18 bin 186 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 18 bin 973 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Mart sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 9,5 azalış, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,9 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 45,7 azalış izlendi. 2017 yılı Mart sonunda 3 adet elektrikli ve 568 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Mart sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,30 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 46 bin 731 adet ile sahip oldu.

DİZEL OTOMOBİLLERİN SATIŞI AZALDI

2017 yılı Mart sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,27'ye geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,87'ye yükseldi. 2017 yılı Mart sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,55'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,18 pay alan C (60 bin 512 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,29 pay, 57.163 adet) oldu. 2017 yılı Mart sonu itibari ile Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 67,60 pay ile Van (27 bin 124 adet), ardından yüzde 12,83 pay ile Kamyonet (5 bin 147 adet), yüzde 10,71 pay ile Pick-up (4 bin 299 adet) ve yüzde 8,86 pay ile Minibüs (3 bin 557 adet) yer aldı