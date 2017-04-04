Haliç'e su altı tüneli yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirdiği ‘Haliç Su Altı Karayolu Tüneli'nin detayları ortaya çıktı.



80 metre derinliğe çakılması planlanan yaklaşık 44 kazık üzerine yerleştirilecek tünelin altında da üstünde de deniz olacak. 35 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde tasarlanan tüp 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olacak.



BEYOĞLU İNCELEDİ, FATİH'E GELMEDİ



Haliç'in görüntüsünü değiştirecek projenin Fatih ilçesinde bulunan kısmı Unkapanı, ‘Tarihi yarımada tarihi ve kentsel sit alanı'; Beyoğlu'nda kalan kısmı Şişhane ise ‘kentsel sit alanı' olarak koruma altında. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve İBB Meclisi'nden 13 Mayıs 2016'da oyçokluğu ile geçen projenin uygulamaya geçmesi için, her iki bölgenin koruma kurullarının onayı gerekiyor. Proje, Beyoğlu'ndan sorumlu 2 No'lu Koruma Kurulu'nda görüşüldü. Mimar, sanat tarihçisi, arkeolog, sosyolog, tarihçi, şehir bölge plancısı ve peyzaj mimarlarından oluşan bir heyet tarafından değerlendirilen proje incelenmesi için İBB'ye geri gönderildi. Projenin Fatih'ten sorumlu 4 No'lu Koruma Kurulu'nda henüz görüşülmediği öğrenildi. Projenin denizde kalan kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki alanı içerisinde kalıyor.





ATATÜRK KÖPRÜSÜ KALDIRILACAK



Toplam 900 metre uzunluğundaki su altı tüneli, Beyoğlu ile Fatih'i birbirine bağlayan Atatürk Köprüsü ile benzer bir rota izliyor. Köprünün kaldırılması ile Unkapanı boyunca ilerleyen Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü yerine su altı tüneli ile Haliç'e uzanacak. Kasımpaşa'da bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı önünden çıkacak tünel, Şişhane ve Karaköy güzergahlarına bağlanacak. Tünelin her iki yakadaki çıkış noktaları döner kavşaklarla yollara erişim sağlanacak.



İBB Başkanı Topbaş, ilk kez İkinci Mahmut'un eşi Bezmialem Valide Sultan tarafından 1836 yılında yaptırılan ancak şiddetli fırtınalar nedeniyle yıkıldığı için 1936 yılında günümüzde kullandığımız şekliyle yeniden inşa edilen Atatürk Köprüsü'nün kaldırılacağını duyurmuştu. Topbaş defalarca yenilenen köprünün tarihi bir öneminin olmadığını belirterek "Bir tarihi eser değil. Dubalar üzerinde duruyor ve yüzen bir köprü. Bir de Haliç'in akıntısını kesiyor. Akıntı olsun diye İstanbul Boğazı'ndan buraya su getiriyoruz ama bu köprü kesiyor. Hantal bir köprü. İşte biz bu köprüyü kaldırıyoruz" diye konuşmuştu.



HALİÇ'İ DEĞİŞTİRECEK



Tünel projesinin hayata geçmesi ve Atatürk Köprüsü'nün kaldırılması ile birlikte, Haliç kıyısında bulunan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Cami ile Haliç Tersanesi arasından Şişhane'ye uzanan yol kuzeye kaydırılacak.

İBB Başkanı Kadir Topbaş da Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin ve Karaköy'de bulunan Perşembe Pazarı bölgesinin yeniden revize edileceğini açıklamıştı. Proje ile birlikte Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin yanı sıra cami çevresinde bulunan Saliha Sultan Çeşmesi ve çevresinin de düzenlenmesi planlanıyor. Öte yandan Perşembe Pazarı'ndan Galata Köprüsü'ne kadar uzanan güzergahta park ve yürüyüş yollarının yapımına başlandı.



