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Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.04.17)

Altının gram fiyatı, gün içinde 147,9 liraya kadar yükselerek son bir ayın zirvesini gördü.

04 Nisan 2017 Salı, 15:05:53 Güncelleme: 15:06:55

Güne, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişlere paralel artışla başlayan altının gram fiyatı, 3 Mart'tan buya en yüksek seviyesi olan 147,9 liraya ulaştı. Altının gram fiyatı, saat 14.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artarak 147,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,15 artışla 3,6505'ten, altının ons fiyatı ise yüzde 0,32 yükselişle 1.257,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 6-7 Nisan'daki görüşmesi ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.261 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade etti.

 

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