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Wall Street
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Jordan Belfort'in lüks köşkü tekrar satışta

Gerçek hayattaki "Wolf of Wall Street"in daha önce el koyulan evi yeniden satışa çıkarıldı

04 Nisan 2017 Salı, 15:17:08 Güncelleme: 15:27:57

"Wolf of Wall Street" filminin gerçek hayattaki başrol karakteri, Jordan Belfort'un 2001'de federal hükümet tarafından el koyulan evi satışa çıktı.

8 bin 706 metrekarelik, 2 katlı, 5 odalı ve bir balo salonu bulunan 'köşk' için istenen fiyat 3,4 milyon dolar.

Belfort'un geçmişte dolandırdığı yatırımcılara 100 milyon dolar borcu bulunuyor. Köşke daha önce 2001 yılında el konulmuş ve bu borçların bir kısmını kapatması adına satılmıştı.

 

YENİ KÖŞKÜ DAHA KÜÇÜK

Belfrot, bugünlerde ise Kaliforniya'da eskinden daha küçük 4 bin metrekarelik bir başka köşkte yaşıyor. 4 yıllık hapis cezası 22 aya indirilerek 2003'te serbest kalan Belfort, JB Global Holding'i kurdu. ve hayatını 'motivasyon konuşmaları' yapıp kitap yazarak geçiriyor.

Business HT

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