165 yabancı pilot THY'den ayrıldı

THY’de 2014 yılında 448 olan yabancı pilot sayısı her yıl önemli artış yaşadı. Bu rakam geçen yılın nisan ayında 10’u kadın olmak üzere 765’e kadar çıktı.

Ancak turizm sektöründe yaşanan kriz, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki kaybı THY kokpitindeki dengeleri de etkiledi.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, 30’a yakın uçağını turizmde yaşanan daralma nedeniyle yere indirmek zorunda kalan THY’de, 2016 Nisan ayında 4 bin 429 olan pilot sayısı 4 bin 110’a kadar geriledi.

THY’de bu yılın verilerine göre yabancı pilot sayısı 165 kişi azalarak 600’e kadar düştü.

ASTRONOMİK TEKLİF

Yabancı pilotların birçoğunun ayrılığındaki en büyük neden ise Körfez ülkelerinden gelen cazip teklifler oldu.

Körfezden gelen astronomik maaşlar, döviz kuru nedeniyle gelir kaybı yaşayan yabancı pilotların tercihlerini de değiştirdi.

Öte yandan THY Rusya’da 9’uncu uçuş noktası olan Voronej kentine uçmaya başladı. Samara’ya da bu ay başlanacak seferlerle beraber Rusya’da 10 noktaya uçacak.