İŞ-YAŞAM
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Turist
İŞ-YAŞAM

Turist getiren acentalara yakıt desteği Resmi Gazete'de

Seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzurum havalimanları da dahil edildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 06:56:45 Güncelleme: 07:06:52 AA

Turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzurum havalimanları da eklendi.

Bakanlar Kurulunun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ise tarifesiz uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen yıl belirli süreler için verilen destek kapsamında 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamada yapılan son düzenlemeyle bu sayı 12'ye yükseldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Haliç'e su altı tüneli yapılacak
İŞ-YAŞAM

Tarihi köprü yerin altına iniyor!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.04.17)
İŞ-YAŞAM

Gram altın son bir ayın zirvesinde!
Otomotiv satışları Mart'ta sert düştü
İŞ-YAŞAM

Düşüş başladı!
Tuzla'daki Türk tersanelerinden tüm dünyaya yayılıyor
İŞ-YAŞAM

Tuzla'dan tüm dünyaya gidiyor
Maliye Bakanı Ağbal'dan "KDV" açıklaması
İŞ-YAŞAM

Ağbal: Vergi indirimi için talepler geliyor, ...
IFC, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım öngörüyor
İŞ-YAŞAM

Türkiye'ye milyar dolarlık yatırım sinyali!
Rusya ile yaşanan krizin çözülmesinin ardından sefer sayıları arttı
İŞ-YAŞAM

KRİZ BİTTİ, SEFERLER ARTTI!
ChemChinan'ın Syngenta'yı satın almasına AB onayı çıktı
İŞ-YAŞAM

ÇİN'DEN MİLYAR DOLARLIK HAMLE!
Çanakkale Savaşı’ndan kalma 100 yıllık ayakkabı AYMOD’da
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK AYAKKABI AYMOD’DA
Aselsan ile BMC'den 37 milyon euroluk sözleşme
İŞ-YAŞAM

ASELSAN'DAN ÖNEMLİ ANLAŞMA!
ABD'li kafe zinciri Panera Breads için 7.5 milyar dolar
İŞ-YAŞAM

AZ ÖNCE DEV BİR SATIŞ GERÇEKLEŞTİ
Oltan Gıda 'Ferrero Fındık' oldu
İŞ-YAŞAM

TÜRK DEVİ ARTIK RESMEN İTALYAN DEVİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme