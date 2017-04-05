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05 NİSAN 2017
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TÜRKKEP anlaşması tamamlandı

Türkiye’nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcısı TÜRKKEP stratejik iletişim danışmanlığı konusunda iş ortağını seçti. Firma yeni dönemde iletişim faaliyetlerini Feveran İletişim ile yürütecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:50:22 Güncelleme: 10:11:47

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu TÜRKKEP, stratejik iletişim danışmanlığı konusunda Feveran İletişim ile anlaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilen TÜRKKEP, kurumsal ve bireysel müşterilerinin; elektronik ortamda yasal, geçerli ve güvenli olarak işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli tüm hizmetleri sağlıyor. Türkiye’yi kapsayan yaygın satış ağı ve 190’ın üzerindeki bayisi ile TÜRKKEP, tüm bu hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı konumunda.

Ulusal ve uluslararası markalara kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, kriz iletişimi, medya ilişkileri hizmeti sunan Feveran İletişim, bunların yanı sıra iş ortaklarına dijital iletişim, etkinlik ve sponsorluk yönetimi, tasarım hizmetlerini de içeren 360 derece entegre iletişim hizmeti sunuyor.

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