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Coca-Cola Afrika'daki CCBA'nın hisselerini satın almayacak

Coca-Cola İçecek CCBA'yı almak için teklif vermeyecek, başka coğrafyalarda büyümeyi fırsatlarını değerlendirecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:19:00 Güncelleme: 10:37:17 Reuters

Coca-Cola İçecek Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösteren şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa'nın (CCBA) hisselerini almak için teklif vermeyeceğini, ortaya çıkması halidne diğer coğrafyalarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.

Şirket KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, "henüz belli olmamakla beraber, gelecekte çıkabilecek bölgesel fırsatların, potansiyel olarak, CCI (Coca-Cola İçecek) için stratejik açıdan daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır" denildi.

Coca-Cola İçecek geçen yıl Kasım ayında Coca-Cola'nın Afrika'daki satış hacminin yüzde 35'ini oluşturan CCBA'nın yüzde 54 payını almak için değerlendirme sürecine başlamıştı.

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