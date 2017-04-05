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MEHMET NECATİ ÖZDENİZ, Türkiye Finans Katılım Bankası,
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Türkiye Finans'a Mehmet Necati Özdeniz transfer oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın perakende bankacılık genel müdür yardımcılığı görevine Mehmet Necati Özdeniz getirildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:09:29 Güncelleme: 14:29:17 AA

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın perakende bankacılık genel müdür yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Necati Özdeniz, 3 Nisan itibarıyla görevine başladı.

Banka açıklamasına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni transferlerle yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Finans ailesine katılan Mehmet Necati Özdeniz, 3 Nisan itibarıyla perakende bankacılık genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.



MEHMET NECATİ ÖZDENİZ KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü mezunu olan Mehmet Necati Özdeniz, 1999 yılında Fortis Bank'ta Network ve Sistem Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 2000-2003'te Veri Araştırma AŞ. ve Oyak Bilgi Teknolojilerinde Araştırma Uzmanı olarak çalışan Özdeniz, 2005-2007'te TEB'de CRM ve Segmentasyon Yöneticisi olarak görev aldı. 2007’de Tekstilbank’ta CRM Yöneticiliği yapan Özdeniz, 2008’de CRM ve Segmentasyon Müdürü olarak girdiği Aktif Bank’ta dört yıl çalıştı.

2012’de girdiği TEB'de, CRM Kıdemli Yöneticisi olarak bir yıl görev yapan Özdeniz, 2013-2015'te Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Müşteri Analitiği ve CRM Müdürlüğü yaptı. Ağustos 2015'te CRM ve Pazarlama Direktörü olarak CarrefourSA’da çalışmaya başlayan Özdeniz, 3 Nisan itibarıyla Perakende Bankacılık Genel Müdürü olarak Türkiye Finans ailesine geri döndü.

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