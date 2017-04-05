Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde referandum sonrasına ilişkin büyüme rakamı ile ilgil açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Türkiye referandumdan sonra yıllık yüzde 5, yüzde 6 oranında büyüme gerçekleştirebilir" dedi.



44 ülkeden 200 devlet adamı, akademisyen, iş adamı ve din adamının ağırlandığı 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel sorunların konuşulduğu platform haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin iç ve dış şoklar yaşadığını ifade ederek, "Çin ve Rusya gibi ülkeler ekonomik büyümelerinde yumuşak düşüş yaşadılar. Bizim ekonomimiz de çok güçlü. İşsizlik rakamları da düşmek üzere. Türkiye geçtiğimiz yıl bir dizi iç ve dış şok yaşadı. Bunlara rağmen 2,9'luk bir gayri safi yurt içi milli hasıla sağladık. Çoklu şoklara rağmen bunlar başarıldı" diye konuştu.Referandumdan sonra büyüme rakamı veren Şimşek, "Türkiye'yi anlamak için Türkiye'nin nelerden geçtiğini de anlamak lazım. Türkiye, batı ile kopacak filan değil tam tersini istiyor batı ile ve dünyanın geri kalanlarıyla bağlarını güçlendirmek istiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz, Katı önlemler aldık, hala bazı tehditler var. Türkiye normale geçmedi. Bütün bu olaylardan sonra Türk demokrasisi çok daha dayanıklı olacaktır. Türkiye referandumdan sonra daha fazla büyüme yıllık yüzde 5-6 oranında büyüme gerçekleştirebilir" dedi.