Küçük Otelciler, booking.com kararına tepki gösterdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) haklarını savunmasının doğal olduğunu ve bunu saygı ile karşıladıklarını söyleyen Mehmet Çelik, "Ancak tam da sezon başlarken en büyük satış kanalının kapatılması küçük otellere ağır bir darbedir. Mahkemenin kararına karşı değiliz fakat mağdur olmamak istiyoruz" dedi.

Sektörün zaten yeteri kadar sıkıntı içerisinde olduğunun altını çizen Çelik, aklıselim dahilinde ortak bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, "Küçük otellerin çok büyük bir kısmı booking.com ile çalışıyor. Bu sistem üzerinden ciddi oranda rezervasyon alıyor. Bu karar, turizmcileri endişelendirdi. Yerli turistte bir kafa karışıklığı yaratacak ve denge bozulacak" diye konuştu.

Türkiye’nin birçok ülke ile uluslararası mali anlaşmaları olduğuna dikkat çeken Çelik, "Hollanda ile de karşılıklı bir anlaşmamız vardır. Çifte vergilendirme konusu da bu anlaşma dahilinde net bir şekilde ifade edilmiştir. Booking.com gibi satış kanalları, nihai tüketici ile hizmet veren arasında aracı bir işletmedir.

Hizmet veren hür iradesi ile kaç oda vereceğine ve kaça satacağına karar verir. Bu anlamda bir kartel değildir. Faturalaşma hizmet alan ve veren arasında olduğu için vergi konusu da hizmet veren tarafından sağlanmaktadır.