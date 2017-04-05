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Doğal antibiyotik 'gulik otu' kadınların ekmek kapısı oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:37:55 İHA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan gulik otu, bölgede kadınların geçim kaynağı oldu

  • 1 Doğal antibiyotik 'gulik otu' kadınların ekmek kapısı oldu
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    İlkbaharın gelmesiyle birlikte Ovacık ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda yetişen gulik otu, bölgedeki kadınlar tarafından toplanmaya başlandı.

 

 

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