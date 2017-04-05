Doğal antibiyotik 'gulik otu' kadınların ekmek kapısı oldu
05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:37:55 | Güncelleme: 12:47:58
İHA
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan gulik otu, bölgede kadınların geçim kaynağı oldu
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İlkbaharın gelmesiyle birlikte Ovacık ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda yetişen gulik otu, bölgedeki kadınlar tarafından toplanmaya başlandı.
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Sabahın erken saatlerinde gulik otu toplamaya başlayan kadınlar, gün boyu güneşin karşısında çalışıyor.
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Taşlık ve çalılıklar arasında binbir zahmetle topladıkları gulik otunu torbalara özenle yerleştiren kadınlar, otun kilosunu 75 kuruştan satıyor.
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Zorlu ve meşakkatli bir iş yapan kadınlar, sattıkları gulik otundan günlük 50 ile 100 lira arasında para kazanıyor. Kadınlar, alıcıların çok düşük fiyat vermesine de sitem ediyor.
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Aile ekonomisine katkıda bulunmak için gulik otu topladığını belirten Aysel Eren, zor şartlar altında çalıştıklarını ifade etti.
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Sabahın erken saatlerinde uyanarak gulik toplamaya çıktığını anlatan Eren, "Geçim sıkıntısı olduğu için güneşin altında çalışıyoruz.
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Gulik otunu bıçakla keserek kökünden çıkarıyoruz, torbalara koyuyoruz. Kilosunu 75 kuruştan satıyoruz. Alıcılar, biraz ucuza alıyor ama ne yapalım ekmek parası" dedi.
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Nisan ve mart aylarında kendiliğinden çıkan gulik otunun birçok faydasının olduğu biliniyor.
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Çiriş, yabani pırasa, sarı zambak olarak da adlandırılan gulik otunun, halk arasında doğal bir antibiyotik olduğu, basur, idrar söktürücü, saç kıran, egzama, çıban, sivilce ve bazı kadın hastalıklarına iye geldiği söyleniyor.