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Ahmet Güleç, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ağaç ve orman ürünleri ihracatı
İŞ-YAŞAM

Ağaç ve orman ürünleri ihracatında 5 milyar dolar hedeflendi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri dış satımı tutarının 1 milyar doları geçtiğini belirtti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:38:18 Güncelleme: 12:40:57 AA

Güleç yaptığı açıklamalarda, yıl sonunda 3 milyar doları mobilya ihracatı olmak üzere, 5 milyar dolar rakamına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, ağaç ve orman ürünleri ihracatının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 5 artış gösterdiğini söyledi.

Ağaç ve orman ürünleri ihracatçı birliklerinin çok büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Güleç, "İlk çeyrek ihracatında 1 milyar 36 milyon doları yakaladık. Geçen sene 987 milyon dolar olan dış satımın yaklaşık yüzde 5'i artış sağlandı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği olarak ise geçen yıla göre yüzde 10'luk büyümeyle 317 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaştık." dedi.



"IRAK SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ PAZARI"

Güleç, ihracat yaptıkları ülkelere ilişkin bilgi verirken de şunları kaydetti:

"Irak sektörümüzün her zaman en önemli pazarı ama ondan sonra Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olan İngiltere'ye ihracat artıyor. Arkasından Suudi Arabistan'da ciddi anlamda artışlarımız var. Almanya her zaman bizim pazarımız. Eski pazarlarımızı tekrar kazanıyoruz. Bunun gibi Libya'ya yine ilk 10'da ciddi anlamda ihracatımız arttı. Libya bizim için önemli bir pazardı çünkü. Hemen hemen oranın bütün mobilya tedarikini biz yapıyorduk. Azerbaycan ve Gürcistan da bizim için önemli. İlk 3 ayda ihracatımızı artırdığımız ülkeler bunlar. Bu verileri göz önünde bulundurarak yaklaşık 200 gümrük bölgesine ihracat yaptığımızı söyleyebiliriz. Küreselleşen bir mobilya sektörü ve onunla beraber mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörünün işaretidir bunlar. Bütün ihracatçı ve imalatçı meslektaşlarımla gurur duyuyorum."

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