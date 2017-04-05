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Soğuk ilçenin sera domatesleri marka oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:15:36 AA

Sıfırın altında 40 derecelere kadar düşen sıcakla Türkiye'nin en soğuk yerlerinden olan Van'ın Çaldıran ilçesinde, 12 milyon liralık bir yatırımla yapılan jeotermal enerji ile ısıtılan ilk sera projesi başarılı oldu.

  • 1 Soğuk ilçenin sera domatesleri marka oldu
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    Sıfırın altında 40 derecelere kadar düşen sıcakıklarla Türkiye'nin en soğuk yerlerinden olan Van'ın Çaldıran ilçesnde, 12 milyon liralık bir yatırımla yapılan jeotermal enerji ile ısıtılan ilk sera projesi başarılı oldu.

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