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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir temel atma töreni, kuzey çevre yolu, Menemen- Aliağa - Çandarlı
İŞ-YAŞAM

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de temel atma törenine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, bugün İzmir'de kuzey çevre yolunu, Menemen- Aliağa - Çandarlı'ya bağlayacak otoyolun temelini attı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:43:11 Güncelleme: 14:54:05 İHA

Başbakan Binali Yıldırım, uçakla geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Başbakan Yıldırım buradan karayoluyla Menemen'e geçti. Menemen'de, kuzey çevre yolunu, Menemen - Aliağa - Çandarlı'ya bağlayacak otoyolun temeli atan Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri ile parti yöneticileri eşlik etti.

Temel atma töreninde konuşan Yıldırım, "Temelini atacağımız otoyol Çandarlı'ya kadar gidecek. 76 kilometre. Bedeli ne kadar, 1.5 milyar. 1.5 katrilyon. İzmir için helal olsun. Kaymak gibi yollar yapıyoruz. Öyle gaza dibine kadar basmak yok. Kurallara dikkat edelim. 14 yılda yaptığımız yatırımın tutarı 320 milyar lira. Türkiye'yi doğudan batıya kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattık. Türkiye'de 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 14 yılda, ne yaptık? 19 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptık" dedi.



Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir- İstanbul Otoyolu Bursa'ya kadar bitti. Buradan da 26 kilomerte Manisa'ya doğru yaptık. Türkiye'nin en uzun ikinci viyadüğünü yaptık. Üç gidiş, üç geliş otoyol. Adım adım Manisa, Balıkesir, Bursa ver elini İstanbul. 2018'de benim İzmirli kardeşim. Arabasına binecek 2 saat 50 dakika İstanbul'un merkezinde. 14 yılda 350 kilometrelik tünel yaptık. Arabanız da Mercedes, kamyonun arkasına takılıp saatlerce gidiyorsunuz. Biz diyoruz ki araba güzel ama yol yok. Onun için bölünmüş yolları yaptık. Anayasa yolu, köy yolu. Anayasayı otobana çevirmemiz lazım. Türkiye'nin gelişme hızına uygun hale getirmemiz lazım."



BÜTÜN PROJELERİ YAPIYORUZ

Törende Vali Erol Ayyıldız'dan sonra kürsüye gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bizlere olan talimatlarınız, İzmir'e sözümüz var. 35 projenin yerine getirilmesi için gecemizi gündüzümüze kattık. Emin olun ki dünden daha çok çalışıyoruz. Bize 'bu 35 proje ile yetinmeyin, daha fazla yapın' diyorsunuz. Bütün projeleri tek tek yapıyoruz. Gözünüz arkanızda kalmasın" dedi.

Başbakan Yıldırım: "İzmirin Marmarayını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir Körfezine bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğliden Narlıdereye artık 6 dakikada geçecek İzmirli. İzmire çok yakışacak."

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