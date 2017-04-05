3. Havalimanı’nın su ve mekanik ısı yalıtımı işleri ODE'nin

ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker, 2017 yılına Türkiye’nin en büyük projeleriyle yaptıkları anlaşmalarla girdiklerini söyledi. 2015 yılından beri büyük bir yatırım atağında olduklarını anlatan Ali Türker, “Eskişehir’de yatırımımıza geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ara vermeden devam ettik. Tamamlandığında 100 milyon TL’ye mal olacak bu tesisimizin ilk fazında da üretime Mart ayında başladık. 2017 yılı ODE açısından oldukça iyi başladı. Son dönemde yaptığımız anlaşmalar arasında 3. Havalimanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ve Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. 3. Havalimanı’nın su ve mekanik yalıtımı, Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi olacak olan Bilkent Şehir Hastanesi’nin su ve mekanik, Adana Şehir Hastanesi’nin tüm mekanik yalıtımı, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin su yalıtımı, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise su ve mekanik yalıtımı ODE ürünleri ile yapılacak” dedi.

Yalıtım sektöründe 30 yıllık bir geçmişleri olduğunu anlatan Türker, "ODE’yi teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi konumuna getirecek Eskişehir fabrikamızın ilk etabında üretime başladık. İhracatta da atılım yapmayı ve önümüzdeki 4 yıl içinde ihracatımızı yüzde 100 arttırmayı hedefliyoruz” dedi.