Çanakkale Savaşı’ndan kalma 100 yıllık ayakkabı AYMOD’da

57’nci AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul Yeşilköy’deki CNR Expo’da başladı. Ekonomi Bakanlığının himayesinde, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), KOSGEB ve İDMİB’in destekleriyle düzenlenen fuar bin 400’ün üzerinde markanın katılımı ile kapılarını açtı. Fuarı ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Eker, “Her tasarım ayrı bir moda. Ülkemiz tasarım konusunda ciddi adımlar atıyor. Fuar ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



Yabancı ziyaretçi sayısında rekor



AYMOD’u ‘Türk ayakkabı sektörünün küresel vitrini’ olarak nitelendiren TASD Başkanı Süleyman Gürsoy, “ Bu fuarın global bir vizyonu var. AYMOD hem iç pazarın gelişimine katkı sağlayan, hem de küresel ayakkabı sektörünün karar verici pozisyonundaki temsilcilerini ağırlayan bir organizasyon. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi bizden desteklerini esirgemiyor. Bu yıl özellikle Rusya’dan çok sayıda temsilciyi ağırladık. Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesi bu gelişmede büyük pay sahibi. Asya’dan, Amerika’dan ve Avrupa’dan katılımcılarımız var. 2 bin yabancı ziyaretçinin. 500’e yakını satın alma heyetleri. Ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayarak fuarımıza getiriyoruz. Derneğimizin yaptığı çalışmalar ve üyelerimizin desteği ile uluslararası dev zincirlerin satın alma müdürlerini İstanbul’da ağırladık” dedi.



Döviz girdisi sağlarsak görevimizi yerine getirmiş oluruz





Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine dikkati çeken Gürsoy, ayakkabı sektörünün üreten ve döviz girdisi sağlayan bir yapıya sahip oldığunu söyledi. Süleyman Gürsoy konuyu şu cümlelerle özetledi: “ Ekonomimiz sağlam temeller üzerinde seyrediyor. Yüksek ivmeli büyümemizin önündeki tek engel cari açık. Ayakkabı sektörü 2016’da 708 milyon 43 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamı bu yıl 1 milyar dolar seviyesine yaklaştırmamız gerekiyor. AYMOD’un bunda büyük katkısı olacağına inanıyorum.”



100 yıllık ayakkabı AYMOD’da



Ayakkabı Dünyası mağazalarının sahibi Mehmet Akbacakoğlu’nun uzun yıllar emek vererek oluşturduğu koleksiyonunda yer alan, bir Türk ayakkabı ustasının elinden çıkan ve Çanakkale Savaşı’nda bir subayın giydiği çizme, bir askerin giydiği çarık ve mushaf çantası ilgi odağı oldu. TASD Başkanı, “ Bu kıymetli parçalara özellikle yabancı misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Türk ayakkabı sektörü hem ustalık, hem de üretim açısından köklü bir tarihe sahip. Bu ayakkabı ve çizme, bunun en büyük ispatı” dedi.