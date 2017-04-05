ABD'li kafe zinciri Panera Breads için 7.5 milyar dolar

JAB Holdings, her bir Panera hissesi için 315 dolar önerdi. Bu rakam şirket hisselerinin borsa değerinden yüzde 20.3 daha yüksek.

Panera hisseleri 31 Mart-4 Nisan arası yüzde 4.6 oranında yükselişle 274 dolara çıkmıştı. Hisseler bugünkü açılış öncesi ise yüzde 13 artışla 309.49 dolara kadar tırmandı.

Alman milyarder Reimann Ailesi'ne ait olan Lüksemburg merkezli JAB Holdings, son yıllarda ABD merkezli kahvaltı ve kahve zincirlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekmişti. Şirket Krispy Kreme Doughnuts, K-cup ve Keurig Green Mountain gibi markaları bünyesine katmıştı.

JAB, bu satın almalarla 2015 yılında dünyanın en büyük kahvecisi ünvanını da aldı.

Panera'nın ise ABD geneline yayılmış 2 bin unlu mamuller dükkanı bulunuyor. Özellikle sağlıklı ürün çeşitleri ile dikkat çekiyor.