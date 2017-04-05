Rusya ile yaşanan krizin çözülmesinin ardından sefer sayıları arttı

Rusya ile 2015 yılı Kasım ayında yaşanan Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan krizle THY olmak üzere Pegasus, Onur, Atlasglobal ve Corendon gibi Türk havayolu şirketlerinin bu ülkeye seferleri durma noktasına gelmişti. Türk Havayolu şirketleri krizin sona ermesinin ardından Rusya'nın birçok kentine tekrar uçmaya başladı, seferler arttı.

Uçak krizi öncesi ticaret dışında turizm gelirleri açısından Rus turistler Türkiye için önemli katkı sağlamakta, yıllık yaklaşık 3 milyon Rus vatandaşı 3 milyar dolarlık bir geliri Türkiye'ye bırakmaktaydı.

Ancak 2015 Kasım ayında Rus uçağının düşürülmesi ile birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da durma noktasına gelinmişti. İlişkilerin tekrar normale dönmesi üzerine seferlerinin çoğunu durduran havayolu şirketleri tekrar Rusya'ya uçmaya başladı. İstanbul ve Antalya merkezli bu uçuşların Nisan ve Mayıs aylarında daha da çoğalacağı belirtildi.



THY'DEN 9 KENT



Türk Hava Yolları dün başlattığı Voronej seferiyle bu ülkede İstanbul'dan 9 kente uçmaya başladı. Bunlar; Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg ve Ufa'dan sonra Rusya'daki yeni uçuş noktası dün başlayan İstanbul- Voronej hattı.



Pegasus Hava Yolları halen Moskova, Krasnador, Mineralnye Vody'e uçuyor. Pegasus 12 Nisan'dan itibaren de Çeçenistan'ın Başkenti Grozny'e uçacak.



Onur Hava Yolları; İki yıldır Nalçık'a uçuyor. Ayrıca, 28 Nisan'da Grozny, 2 Mayıs'tan itibaren de Moskova'ya uçacak. Halen tarifesinde yer alan Rusya destinasyonu Nalçik'ten sonra Grozni ve Moskova uçuşlarını da tarifesine ekledi. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Grozni arasındaki ilk uçuşunu 29 Mart'ta gerçekleştiren Onur Air, 2 Mayıs tarihi itibariyle Moskova uçuşlarına da başlayacak. Antalya'dan Rusya'ya uçmak isteyen yolcular ise, Onur Air ile Çelyabinsk, Grozni, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nalçik, Perm, Rostov ve Yekaterinburg destinasyonlarına uçabilecekler.



Atlasglobal Havayolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'da Samara, Tümen ve Mineralnye Vody'ye tarifeli uçuyor. Atlasglobal ayrıca Rusya'da toplam 8 uçuş noktasını daha rotalarına ekleyeceğini bildirdi.Bunlar; Mahaçkale, Nijniy Novgorod, Chelyabinsk, Volgograd, Kazan, Nizhekamsk, Rostov-On-Don, Krasnodar.



Corendon Havayolları. Antalya merkezli sahibi Türk olan bu hava yolu da yaptığı biir açıklama ile Nisan 2017 sonu itibariyle Antalya'dan Ykaterinburg'a uçacaklarını açıkladı.



Rusya'ya uçan bazı hava yolları yolcularına özel hizmetler verirken bazıları da yaptıkları kampanyalarla daha ucuza uçurma yarışına girdi.



Örneğin Atlas Global 3 saat ve üzeri tüm uçuşlarda "Uçan Şef"lerin hazırladıkları özel ikramları Samara seferlerinde başlattığını duyurdu.



