ChemChinan'ın Syngenta'yı satın almasına AB onayı çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin’in en büyük kimya şirketi ChemChina'nın İsviçre merkezli zirai ilaç ve tohum üreticisi Syngentay'ı 43 milyar dolara satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, kimya sektöründe Çin devlet şirketi ChemChina’nın 43 milyar dolara İsviçre merkezli Syngentayı satın almasına koşullu onay verildiğini bildirdi.

Vestager, ChemChinanın, AB Komisyonunun rekabet kaygılarına yönelik önemli taahhütlerde bulunduğunu ifade ederek, birleşmenin, ChemChina’nın Avrupa’daki pestisit ve bitki büyüme düzenleyici alanındaki faaliyetlerini elinden çıkarması koşuluna bağlı olduğunu vurguladı.

Pestisitlerin çiftçi ve tüketiciler için önemli olduğunu, bu alanda piyasalarda etkin rekabet yaşanması gerektiğini vurgulayan Vestager, "ChemChina, rekabet kaygılarımıza yönelik önemli çözüm önerilerinde bulundu ve bu satın almayı onaylamamızı sağladı." dedi.

AB Komisyonunun şirket birleşmelerinde objektif davrandığını belirten Vestager, "Biz bayrağa bakmıyor, söz konusu birleşmelerin rekabeti nasıl etkileyeceğiyle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, geçen hafta, ABDli Dow Chemical ve DuPont arasındaki 130 milyar dolarlık birleşmeye koşullu olarak onay vermişti.

ABde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.