Kadroya geçen sözleşmeli personel lehine karar

Sözleşmeli personelken 6495 sayılı Kanun'la memuriyet kadrosuna atanan hemşire, asker olan eşinin Çanakkale Gökçeada'da görev yapması dolayısıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine atanması için bağlı çalıştığı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat istedi.

Bu talebi reddedilen hemşire, rektörlüğünün işleminin iptali için Sivas İdare Mahkemesinde dava açtı.

İdare Mahkemesi, dava sonucunda hemşirenin lehine karar verdi.

Mahkemenin kararında, Anayasa'nın, ailenin korunmasına ilişkin 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" denildiğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ise atama ve değiştirmelerde aile birliğinin korunmasının ilke olarak benimsendiğine dikkat çekildi.

Davacı hemşirenin eşinin Gökçeada Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Komando Alayında görev yaptığı, kurumda "stratejik personel" statüsünde bulunduğu, bu yüzden kendisinin tayin isteme yetkisi olmadığı belirtilen kararda, Gökçeada'nın "3. bölge görevi" sayıldığı, Sivas'ın da "3. bölge görevi" kabul edildiği, aynı bölgede iki defa görev yapamayacağı için asker eşin Sivas'a atanabilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Kararda, "Bu durumda, aile birliğinin ancak davacının, eşinin yanına gitmesi halinde sağlanabileceği, aile birliğinin korunması amacıyla davacının Kamu Hastaneleri Kurumuna atanması amacıyla muvafakat verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.

DANIŞTAY KARARI ONADI

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, İdare Mahkemesinin bu kararını Danıştayda temyiz etti.

Danıştay ise İdare Mahkemesinin kararının dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir durum bulunmadığına hükmederek kararı onadı.

"BU TÜR KISITLAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Danıştay kararına ilişkin yazılı değerlendirmesinde, "sözleşmeliyken kadroya geçen personellerin başka kurumlara 5 yıl nakil yasağının mazeret tayinlerinde uygulanamayacağına ilişkin önemli bir karar olduğunu" ifade etti.

Kadroya geçen sözleşmelilere 5 yıl nakil yasağının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu kaydeden Kahveci, "Ailelerinden uzak, eşleri ayrı illerde çalışmaya mecbur kalan memurlarımız için sevindirici bir karar olmuştur. Kamu artık memurun aile yaşamını olumsuz etkileyen bu tür kısıtlamalardan vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.